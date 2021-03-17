Минприроды сворачивает полигоны

Минприроды намерено запретить создание на территории российских заповедников биосферных полигонов — законопроект об этом внесен в правительство. Поправки, фактически разрешающие строительство в рамках таких полигонов на особо охраняемых территориях, были приняты в 2016 году. По мнению экологов, инициативу пролоббировали компании, заинтересованные в развитии горнолыжного туризма на Кавказе. Несколько дней назад “Ъ” сообщал о создании первого и пока единственного биосферного полигона в Кавказском заповеднике на плато Лаго-Наки. Постановление правительства об этом собирается оспорить в суде «Гринпис России».

Минприроды РФ внесло в правительство законопроект, «предусматривающий исключение из российского законодательства норм о создании новых биосферных полигонов на территории государственных природных заповедников». Об этом “Ъ” заявили в пресс-службе ведомства.

В 1990-х в РФ был принят закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), вводивший среди прочего понятие биосферного полигона, в рамках которого разрешалась научно-природоохранная деятельность. В 2011 году на таких участках позволили заниматься и «развитием познавательного туризма, физической культуры и спорта», для чего допускалось «размещение объектов капитального строительства и связанных с ними объектов инфраструктуры». Сначала такие полигоны допускалось создавать только за пределами ООПТ, но в 2016 году Госдума разрешила открывать их и на заповедных территориях.

«Гринпис» и WWF неоднократно заявляли, что поправки связаны с планами по расширению горнолыжных курортов Красной Поляны — не только на территории Сочинского нацпарка, но и в Кавказском заповеднике. Издание «Медуза» в 2016 году публиковало схему «биосферного полигона» «Поляны» в верховьях реки Мзымта, разработанную специалистами компании «Газпром» и горнолыжного курорта «Роза Хутор». Впрочем, этот полигон так создан и не был. «Безусловно, поправки были инициированы теми, кто хочет вовлечь участки Кавказского заповедника в деятельность, несовместимую с природоохранными задачами,— говорит заслуженный эколог России Всеволод Степаницкий (господин Степаницкий работал в те годы заместителем директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России).— Но в итоге они дали потенциальную возможность применять эту практику в масштабах всей страны». По его словам, поправки были «продавлены» компаниями, заинтересованными в развитии горнолыжного туризма, даже несмотря на принципиальное несогласие с ними руководства Минприроды.

С тех пор был создан лишь один биосферный полигон — он разместится на плато Лаго-Наки в Кавказском заповеднике, который находится под охраной ЮНЕСКО (см. “Ъ” от 15 марта). Правительственным постановлением от 13 марта 2021 года в состав полигона включен также Фишт-Оштеновский массив (состоит из гор Фишт, Оштен и Пшеха-Су). Это самая привлекательная территория, утверждают зеленые, для развития горнолыжных курортов. “Ъ” сообщал о намерении «Гринписа России» оспорить постановление правительства о создании Лаго-накского полигона в суде, ссылаясь на ряд процедурных нарушений.

В Минприроды, комментируя создание полигона, заявили, что «создание любых объектов туристической и рекреационной инфраструктуры потребует проведения государственной экологической экспертизы и получения необходимых согласований ЮНЕСКО».

При этом, как выяснил “Ъ”, дальнейшее создание подобных полигонов не поддерживают и в природоохранном ведомстве. Из пояснительной записки (есть у “Ъ”) к законопроекту Минприроды, переданному в правительство для отзыва, следует, что нормы, допускающие присоединение биосферных полигонов к заповедникам или создание таких участков на их территории, предлагается признать утратившими силу.

Отметим, экологи с самого начала выступали против выделения в заповедниках подобных территорий, где фактически разрешалось строительство. После принятия закона об этом в 2016 году они последовательно боролись за отмену этой нормы. «Конечно, важно, в каком виде законопроект дойдет до финальной стадии и в каком будет принят,— говорит директор "WWF России" Дмитрий Горшков.— Но если эта норма (запрет на создание полигонов.— “Ъ”) пройдет, это будет природоохранной победой». «Биосферные заповедники — самые ценные территории наряду с объектами всемирного наследия, поэтому, если поправки будут приняты, это повысит охрану таких территорий и будет одобрено ЮНЕСКО»,— считает и эксперт «Гринписа России» Михаил Крейндлин.

Анна Васильева