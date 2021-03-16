Погранслужба Украины обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Государственная пограничная служба Украины потребовала от России объяснений за нарушение воздушного пространства. Как заявляет ведомство, российский вертолет пересек границу Украины в районе над Сумской областью.

«Пограничный наряд Государственной пограничной службы Украины в Сумской области зафиксировал залет вертолета из России на расстояние около 50 метров на территорию Украины. Пограничная служба Украины немедленно направила письмо на пограничное управление ФСБ РФ о нарушении режима государственной границы Украины российским вертолетом с требованием сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению»,— сообщается на сайте ведомства.

Погранслужба проинформировала об инциденте все заинтересованные министерства. Сейчас в ведомстве ожидают ответа от российской стороны.