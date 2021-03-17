Инвестиции с запахом навоза

Russia Baltic Pork Invest (RBPI) более чем на 2 млрд руб. увеличила объем инвестиций в строительство двух новых свинокомплексов в Нижегородской области. За 9,6 млрд руб. инвестор построит в регионе две фермы, производящие почти 40 тыс. т. мяса в живом весе в год. Два аналогичных комплекса уже работают в Нижегородской области несколько лет и кроме мяса, налогов и рабочих мест принесли в Вадский район устойчивый запах свиного навоза. Местные жители многократно жаловались на вонь с полей, куда отходы складировали в качестве удобрений. Инвестор уверяет, что навоз в почву будет вноситься по новой технологии и запахов не будет.



Калининградское ООО «Правдинское свинопроизводство-2» (входит в норвежскую RBPI) инвестирует 9,6 млрд руб. в строительство двух свинокомплексов в Сергачском и Ардатовском районах Нижегородской области. Об этом министр экономики области Игорь Норенков рассказал в нижегородском заксобрании, где обсуждался вопрос о предоставлении налоговых льгот инвестору. По словам министра, комплекс в Сергачском районе будет рассчитан на 6 тыс. основных свиноматок, его производственная мощность составит 180 тыс. свиней в год весом 110–112 кг каждая. Инвестиции в проект — 4,9 млрд руб. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года. В рамках инвестиционного соглашения предприятию предлагается предоставить на срок с 1 января 2022 года до конца 2026 года льготу по налогу на имущество на общую сумму 298,9 млн руб.

В Ардатовском районе идет строительство аналогичного свинокомплекса с объемом инвестиций в 4,7 млрд руб. В рамках инвестиционного соглашения структура RBPI рассчитывает получить в течение пяти лет льготу по налогу на имущество общей суммой почти 282 млн руб. По окончании срока действия льгот налог на имущество составит по 50 млн руб. ежегодно от каждого предприятия.

Напомним, соглашение о сотрудничестве по их строительству RBPI и правительство Нижегородской области заключили еще в феврале 2018 года. Тогда же обсуждался и вопрос создания мясоперерабатывающего производства, но он до сих пор не решен. По словам Игоря Норенкова, дискуссия по этому поводу еще продолжается. «Нам предъявлены определенные требования, все пока еще находится в расчетах. Мы надеемся, что инвестор все же решит делать мясопереработку», — отметил министр.

Отдельно депутаты и чиновники рассмотрели вопрос о переработке навоза, образующегося на свинокомплексах компании. RBPI через дочернее ООО НППП эксплуатирует два свинокомплекса в Вадском и Большемурашкинском районах. Там компания столкнулась с многочисленными жалобами местных жителей на невыносимый запах навоза. Его складируют на соседних полях, а жители окрестных деревень даже выходили на акции протеста против новых свинокомплексов. Активисты опасаются, что вредные биологические отходы через почву попадут в Слизневский водозабор и отравят снабжение питьевой водой Арзамаса, а также попадут в реку Тешу, а затем в Оку и Волгу.

В ООО ННПП признают проблему с утилизацией навоза и наличием неприятного запаха. На запрос “Ъ-Приволжье” в компании сообщили, что навоз со свинокомплексов используется в качестве удобрений на полях, где выращиваются корма для свиней. С 2018 года RBPI вела работу по подбору биопрепаратов, были испытаны различные реагенты, но ни один из них до конца не решил проблему с запахом. Поэтому было принято решение о применении технологии внутрипочвенного внесения органического удобрения с одновременной запашкой. В компании сообщили, что это привело к заметному снижению запахов, а поиск «эффективных технологий» продолжается. Игорь Норенков сообщил, что сейчас инвестор намерен использовать специальные бактерии, которые помогают устранять запах свиного навоза.

Депутат Николай Шкилев предложил свиноводам посетить Белгородскую область: «Там производится около 1 млн т мяса. Можно было бы изучить их опыт по борьбе с запахами и другими негативными последствиями». Также депутат посетовал, что при реализации таких крупных инвестпроектов оставлены без внимания северные районы Нижегородской области, и надо этот перекос исправить. Игорь Норенков пояснил, что инвестор сам выбирает площадку, максимально его устраивающую. «Они вывозят свиней с производства в живом виде, и им нужен постоянный выход на федеральные трассы для транспортировки готовой продукции. Кроме того, производству нужны определенные мощности по энергетике, по газоснабжению. На северных территориях у нас эти проекты реализованы в недостаточном объеме», — добавил министр. По итогам заседания комитет по агропромышленному комплексу одобрил заключение двух соглашений между правительством Нижегородской области и компанией «Правдинское свинопроизводство-2». Заксобрание утвердит их 25 марта.

Андрей Репин