Дорога вышла дорогая

Актуализированный проект участка дороги-дублера проспекта Гагарина от Анкудиновского шоссе до улицы Ларина прошел госэкспертизу. Нижний Новгород рассчитывал получить его еще в 2012 году, но тогда в бюджете не хватило денег даже на задаток проектировщику. Однако в прошлом году в областном правительстве решили реанимировать проект дублера, чтобы не только разгрузить траффик на проспекте, но и придать импульс жилищному строительству. Теперь осталось найти более 18 млрд руб. на строительство автодороги. В правительстве области надеются получить федеральное финансирование проекта.



В начале марта было получено положительное заключение госэкспертизы по проекту дублера проспекта Гагарина от Анкудиновского шоссе до улицы Ларина в Приокском районе. Как сообщили в АО «Трансмост», которое стало генеральным проектировщиком, дублер представляет собой шестиполосную магистраль непрерывного движения протяженностью 3,28 км. В ее состав входит автотранспортный тоннель длиной 465 м с системами жизнеобеспечения и безопасности, эстакада длиной 936 м с максимальной высотой опор 24 м и автоподходы в местах примыкания к существующим дорогам.

Проект дублера Нижний Новгород заказал еще в 2012 году, тогда же у некоторых собственников в Дубенках была выкуплена часть земельных участков, через которые пройдет будущая автотрасса. Однако в 2013 году деньги на проект в городском бюджете кончились и компании «Трансмост» заплатили только часть аванса в 7,7 млн руб.

Поэтому проект был на какое-то время отложен городскими властями, а в 2017 году проектировщик получил отрицательное заключение госэкспертизы. Как пояснили в компании, когда муниципальный заказчик ГУММиД в Нижнем Новгороде решил актуализировать проект, все его устаревшие разделы были переработаны и пересчитаны. «Довольно много времени ушло на согласования по переустройству высоковольтной линии. Время не стоит на месте: за эти годы появились новые владельцы земли, новые сети, пришлось это все учитывать. Мы надеемся, что важный для Нижнего Новгорода дублер проспекта будет построен, так как не любим работать в стол», — сообщили в АО «Трансмост».

Добавим, что ГУММиД теперь должен за готовый проект участка с тоннелем и эстакадой более 100 млн руб., с проектировщиком учреждение пока не расплатилось. Денег в городском бюджете на эти цели нет, и, видимо, городской заказчик будет просить эти средства в правительстве Нижегородской области, которое год назад решило реанимировать проект дублера проспекта Гагарина. Сделано это было, в частности, и для того, чтобы продемонстрировать федеральному центру намерение увеличить темпы жилищного строительства, а для развития Нижнего Новгорода остро нужна транспортная инфраструктура. Напомним, что на совещании в июне прошлого года губернатор Глеб Никитин нарисовал зампреду правительства Марату Хуснулину красивую картину, как дублер проспекта Гагарина продлят до Новинок, где на бывших полях есть перспективы возведения 5 млн кв. м жилья. Однако эти идеи, как и последующий выход автодороги в Автозаводский район по новому мосту через Оку в районе Сартаково, пока не более чем отдаленные планы по проектированию второй, третьей и четвертой очередей дублера.

Насущная проблема нижегородских властей — найти 18,6 млрд руб. на строительство дублера до улицы Ларина. Пока реально подтвержденных источников финансирования этой крупной автодорожной стройки нет. В правительстве Нижегородской области отметили, что с прошедшим госэкспертизу проектом дублера можно претендовать на участие в федеральных программах. «Также в планах попробовать реализовать проект целиком через механизм инфраструктурных облигаций. В ближайшее время после доработки в правительстве РФ он может стать основным механизмом финансирования крупных инфраструктурных проектов», — добавили в областном правительстве. Еще один собеседник “Ъ-Приволжье” полушутя добавил, что в Нижегородском кремле скорее рассчитывают на «подарок Путина» к 800-летию Нижнего Новгорода: вдруг в связи с юбилеем глава государства расщедрится на крупную субсидию на строительство автодороги либо станции метро. «Пока нет денег, действия региональных властей по созданию неких совещательных штабов по достройке метро только сильнее раздражают нижегородцев. Поэтому надо упираться в вопрос финансирования: будет очень жаль, если готовый проект дублера будет похоронен на долгие годы», — добавил строитель.

Роман Кряжев