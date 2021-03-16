В Сочи гостиницу «Магнолия» выставили на продажу за 4 млрд рублей

Гостиничный комплекс «Сочи-Магнолия», расположенный на Курортном проспекте в центре курорта, выставили в открытую продажу. В зависимости от торговой площадки, на которой размещено объявление, стоимость комплекса зданий колеблется от 3,8 до 4,06 млрд руб.

Согласно описанию, за эту сумму новый владелец получит в свое распоряжение объект общей площадью 26,9 тыс. кв.м, состоящий из четырех корпусов, расположенных на 1,2 га земли, взятой в аренду на 49 лет. Функционально комплекс разделен на отель на 125 номеров (площадь 17,5 тыс.кв.м, категория «3 звезды»), который находится в 9-этажном здании 1965 года постройки (последний капитальный ремонт проводился в 2003 году). Также в структуру комплекса входят торговый центр (площадь под коммерческую аренду – 9,4 тыс.кв. м), ресторан, кафе, бизнес-центр, салон-красоты, паркинг.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в Сочи также выставлен на продажу санаторий «Белые ночи» в Лазаревском районе города, его заявленная стоимость – 1,3 млрд руб.

Ольга Логинова