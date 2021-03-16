Фристайлистка Таталина завоевала первое для России золото чемпионата мира в биг-эйре

Россиянка Анастасия Таталина завоевала золотую медаль чемпионата мира по фристайлу в дисциплине биг-эйр. Для России это первое золото мировых первенств в этой дисциплине.

Анастасия Таталина в финале набрала 184,50 балла. Второе место заняла еще одна российская спортсменка Лана Прусакова (165,50). Третьей стала китаянка Гу Айлин (161,50).

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в дисциплинах проходит в американском Аспене. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) россияне на турнире выступали в статусе команды Федерации лыжных видов спорта России под флагом Олимпийского комитета России.

Напомним, в декабре 2020 года CAS сохранил правомерность санкций к России со стороны WADA из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. При этом срок действия ограничений был сокращен с четырех до двух лет, до 16 декабря 2022 года. После этого Россия предложила использовать «Катюшу» вместо национального гимна при награждении, однако CAS отклонил запрос ОКР. В суде заявили, что ограничение распространяется не только на гимн, но и на любую песню, связанную с Россией или со ссылками на нее.

Подробнее о решении CAS — в материале “Ъ” «Чтоб не по WADA, но было».