Саратов готовится к переменам

Стремясь оставаться конкурентоспособными, российские города ищут новые подходы к комплексному развитию своих территорий. Одним из удачных примеров выработки оптимальной модели развития стал Открытый международный конкурс по развитию центральной части Саратова, участие в котором приняли компании из 24 стран мира. Недавно были названы победители конкурса.

Современные вызовы, продиктованные изменением климата, ростом населения, загрязнением воздуха и другими факторами, заставляют искать новые подходы к комплексному развитию городов. Сегодня для разработки эффективных решений для города необходимо рассматривать территории как взаимосвязанные системы. Именно поэтому разработка сценария развития требует привлечения специалистов из разных областей: архитектуры, урбанистики, социологии, экономики, экологии, биологии и других. Среди наиболее эффективных способов поиска оптимального решения — проведение международных конкурсов, в рамках которых лучшие российские и международные специалисты предлагают решения по развитию городов. Результаты одного из них можно наблюдать прямо сейчас.

Сегодня были определены победители международного конкурса. Согласно решению, которое принималось Правительством Саратовской области на основе голосования жителей и оценок профессионального жюри, финалисты конкурса разделили победу в международном конкурсе на лучшие проекты развития территорий в центре Саратова. Консорциум Citymakers (Россия) / Arteza (Россия) / Megabudka (Россия) / Факультет биологии Саратовского государственного университета / Студия транспортного проектирования (Россия) займется развитием Зеленого острова, острова Покровские пески и мемориального комплекса «Парк Победы» на Соколовой горе. Второй финалист, консорциум Karres en Brands (Нидерланды) / Mandaworks(Швеция) / KOSMOS (Россия), в свою очередь, сможет реализовать свой проект по развитию территорий бывшего аэропорта Саратов (Центральный) и Глебучева оврага. Перед участниками отбора стояла непростая задача — определить основные планировочные, ландшафтные и транспортные решения в рамках развития пяти городских зон.

Karres en brands (Нидерланды); Mandaworks (Швеция); Kosmos (Россия)

«Международное жюри выбрало наиболее проработанные проекты по каждой из площадок. Очень важно, что было учтено мнение саратовцев, благодарю их за то, что они приняли активное участие в голосовании. Для ДОМ.РФ важен практический результат этого конкурса, чтобы центр Саратова развивался, становился комфортным для горожан. Поэтому мы профинансируем разработку проектов планировки территории в рамках этих концепций», - прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Территории с большим потенциалом

Каждая из пяти территорий разработки проектов — это новая возможность для развития центра Саратова. Их переосмысление позволит развивать как жилую, так и общественно-деловую функции центра, не нанося вреда историческому наследию. Работа с рекреационными территориями откроет новые возможности у жителей и туристов для отдыха на открытом воздухе и знакомства с уникальной волжской природой прямо в черте города.

Самая заметная из конкурсных зон — территория бывшего аэропорта «Саратов—Центральный» (241га), которая пока никак не используется, представляя собой взлетную полосу с сохранившимися техническими сооружениями. Она находится рядом с историческим центром и представляет собой большое пространство, которое может стать уникальным районом с современным жильем, парком, городскими сервисами и услугами. «Это один из самых благоприятных и перспективных с экологической точки зрения районов проживания — там прекрасная проветриваемость, но есть одна проблема — плохая транспортная связь с центральной частью города»,— отмечал саратовский географ Владимир Макаров.

Бывший главный архитектор города Владимир Вирич предлагал развивать ее в качестве альтернативного центра города, рассмотрев вопрос не только застройки, но и озеленения территории. Согласно техническому заданию конкурса, современное жилье для этой территории разрабатывалось на основе Стандарта комплексного развития территорий, созданного Фондом ДОМ.РФ и КБ Стрелка при поддержке Минстроя России.

Также конкурсантам предлагалось сформулировать варианты развития еще одной городской территории, прилегающей непосредственно к историческому центру Саратова — Глебучева оврага. Когда-то он был естественной границей города. Сейчас овраг частично застроен частными домами, а частично — завален мусором. Овраг давно создает проблемы для города, на этом фоне даже неоднократно звучали предложения его засыпать. Но сделать это так просто нельзя. «По нему сходят воды, и если вы его засыплете, он все равно дорогу свою там найдет»,— объяснял ранее местный археолог Дмитрий Кубанкин. Этот водоток, по его словам, необходимо учитывать при формировании рекреационной зоны или любой застройки в Глебучевом овраге.

Бывший главный архитектор города Владимир Вирич предлагал развивать ее в качестве альтернативного центра города, рассмотрев вопрос не только застройки, но и озеленения территории. Согласно техническому заданию конкурса, современное жилье для этой территории разрабатывалось на основе Стандарта комплексного развития территорий, созданного Фондом ДОМ.РФ и КБ Стрелка при поддержке Минстроя России.

Также конкурсантам предлагалось сформулировать варианты развития еще одной городской территории, прилегающей непосредственно к историческому центру Саратова — Глебучева оврага. Когда-то он был естественной границей города. Сейчас овраг частично застроен частными домами, а частично — завален мусором. Овраг давно создает проблемы для города, на этом фоне даже неоднократно звучали предложения его засыпать. Но сделать это так просто нельзя. «По нему сходят воды, и если вы его засыплете, он все равно дорогу свою там найдет»,— объяснял ранееместный археолог Дмитрий Кубанкин. Этот водоток, по его словам, необходимо учитывать при формировании рекреационной зоны или любой застройки в Глебучевом овраге.

Одновременно в рамках международного конкурса была поставлена задача продумать и варианты развития трех городских зон отдыха — парка Победы, островов Зеленый и Покровский пески. В интервью Владимир Макаров охарактеризовал текущее состояние этих территорий как неухоженное. Вместе с тем, по его мнению, у них большой потенциал с точки зрения развития туризма. Например, хорошей идеей для Соколовой горы эксперт назвал создание канатной дороги.

Проекты развития

Citymakers (Россия) / Arteza (Россия) / Megabudka (Россия) / Факультет биологии Саратовского государственного университета / Студия транспортного проектирования

В созданных концепциях победители во многом опирались на рекомендации местных экспертов, жителей, мнение которых было представлено в техническом задании конкурса. Так, в Глебучевом овраге предлагается создать рекреационную зону, где появятся новые пешеходные мосты, связывающие общественные пространства, наполненные различными сервисами. На территории бывшего аэропорта планируется обустроить зеленые бульвары на бывших взлетно-посадочных полосах, что перекликается с концепцией создания в городе сети «зеленых коридоров», которая по словам Владимира Вирича обсуждалась еще 10 лет назад. Прилегающие к территории аэропорта зеленые участки и овраги сформируют единое парковое кольцо. Такие решения позволят создать на территории бывшего аэропорта новый городской центр, спроектированный в балансе с ландшафтом и культурным наследием.

Консорциум под руководством Citymakers предлагает экспонировать в парке Победы достижения советской эпохи, развернуть национальную деревню и ярмарку гастрономического туризма. Зеленый остров, согласно концепции, станет экологическим парком. Он позволит посетителю стать исследователем, насладиться уединением и необыкновенным волжским пейзажем во время экологической и культурной экспедиции по заповеднику, занятия водными видами спорта, посещения рынка и покупки знаменитых волжских раков или отдыха в спа-отеле, глэмпинге или кемпинге. В свою очередь остров Покровские пески станет новым местом для творчества в окружении песчаных дюн и заводей с панорамным маршрутом через всю территорию острова, смотровыми площадками-маяками, остановками в разных тематических зонах.

Условия отбора

Открытый международный конкурс вызвал широкий интерес у мирового профессионального сообщества. В общей сложности участие в нем приняли 67 команд из 24 стран мира. Из представленных ими портфолио профессионально жюри отобрало пять участников. На первом этапе все они предоставили свои концепции анонимно, каждая работа получила случайный номер. Помимо команд по руководством Karres en brands и Citymakers, изначально принимали участие также консорциумы:

датского бюро Adept (совместно с TOBE Architects (Россия) и Buro Happold (Германия)

французского l'AUC (Mosbach Paysagistes (Франция), OFFICE Kersten Geers David Van Severen (Бельгия),TM / project bureau (Россия)

российского «Новая Земля» (Wagon Landscaping SAS (Франция), M Architects Ltd (Великобритания), GRACE SRL (Италия), LABORATORIO PERMANENTE DEGLI ARCHITETTI NICOLA RUSSI E ANGELICA SYLOS LABINI (Италия), SNoU project Ltd (Россия), M4 Ltd (Россия), «8 линий» (Россия), «Новое» (Россия).

В конце февраля члены жюри ознакомились со всеми концепциями и выбрали два консорциума-финалиста.

Большое число участников в каждом из консорциумов объясняется сложностью поставленной задачи, для решения которой потребовалось множество разнопрофильных специалистов: архитекторов, географов, урбанистов, экологов, специалистов по архитектурному наследию и пр. Управляющий директор КБ Стрелка (выступает оператором конкурса) Елена Мандрыко объясняет, что при подготовке технического задания для конкурсантов учитывались рекомендации и пожелания экспертного сообщества и жителей города. «Горожане смогли поделиться своими знаниями и предложениями в рамках экспертных сессий и опросов в социальных сетях»,— поясняет она. Выраженная коммуникация, по мнению эксперта, позволила заметно повысить качество финальных проектов. «Члены жюри отметили высокий уровень подготовленных конкурсантами концепций, хорошую проработку решений по развитию зеленого каркаса города, устойчивости и экологичности территорий, связности пяти территорий со всем городом, а также транспортной системы»,— рассказала Елена Мандрыко.

Финальный этап

Помочь определить судьбу будущего развитие города должны именно его жители. В рамках третьего этапа Открытого международного конкурса они получили возможность проголосовать за выбранный проект на официальном сайте конкурса.

Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко: «Мы рассматриваем конкурс как один из этапов создания Саратовской агломерации, концепцию которой также разрабатывает ДОМ.РФ. Появление в центре областной столицы мощного кластера с новыми рабочими местами, креативными пространствами, жилыми объектами, культурно-развлекательными и туристическими функциями способно дать импульс развития всему региону, в том числе и с точки зрения привлечения новых трудовых ресурсов. Важно, что все этапы конкурса проходили перед глазами саратовцев, которые имели возможность обсуждать конкурсные работы, высказывать свои мысли и мнения, тем самым направлять участников в нужное русло. В итоге – каждый из проектов финалистов получился максимально реалистичным и подготовленным для воплощения в жизнь.

Саратовскую агломерацию отличает уникальное географическое расположение и исторически сложившееся взаимодействие между муниципалитетами. С появлением такого стратегического документа, который скоординирует все проекты развития, регион выйдет на новый уровень качества жизни, появятся современные точки притяжения для жителей, бизнеса и туристов, что положительно отразится и на экономике Саратовской области. Особое внимание будет уделено привлечению жителей к обсуждению и совместной работе над концепциями и проектами»,—рассказал Виталий Мутко.

Представители Саратовской области уверены, что проекты позволят Саратову войти в число современных и динамично развивающихся городов. Председатель Правительства Саратовской области Роман Бусаргин ранее пояснял, что по его итогам Саратов сможет войти в число современных городов, ориентированных в своем развитии на поддержку человеческого ресурса. «Это новый этап для Саратова, новый этап в развитии города — города, предназначенного для человека. Проект-победитель будет внесен в градостроительные планы и реализован в рамках государственно-частного партнерства. Его реализация займет не менее 10 лет»,— добавил он. Реализация проекта окажет немаловажное значение и на развитие туристического потенциала. Каждый из проектов-финалистов предполагает создание новых рабочих мест, рост качества жизни и улучшения городской среды в прилегающих районах. Он добавил, что практика привлечения жителей и местных экспертов в обсуждение подготавливаемых архитектурно-градостроительных концепций будет использована и при разработке документации по созданию Саратовской агломерации.

Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко: «Наша работа в Саратове — это один из этапов качественных изменений городской среды в РФ. Потенциал наших городов огромен, и ДОМ.РФ намерен принимать активное участие в его реализации. Сегодня есть вызовы — предоставить людям возможность получать высокое качество среды для жизни в родных городах, а также поддержать развитие внутреннего туризма. И в решении задач по каждому из них ДОМ.РФ готов предложить свои компетенции».

Большое значение открытый международный конкурс в Саратове будет играть и в масштабах всей страны: полученный позитивный опыт по привлечению лучших российских и зарубежных специалистов всех профилей, вместе с вовлечением в решение судьбы города местных жителей и экспертного сообщества, впоследствии может быть распространён на другие города и агломерации.