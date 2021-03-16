Nokia сократит до 10 тысяч сотрудников

Финская компания Nokia представила программу сокращения издержек и расширения инвестиций в новые исследования и разработки. В рамках этой программы компания предполагает сократить 5–10 тыс. рабочих мест в ближайшие два года. В настоящее время в Nokia работают 90 тыс. человек.

Как заявили в самой компании, это глобальные планы и коснутся они большинства стран, где работает Nokia. Ожидается, что сокращение рабочих мест позволит снизить базовые затраты на €600 млн к концу 2023 года. Сэкономленные средства будут вложены в исследования, в первую очередь в сфере облачных и цифровых технологий и 5G. Акции Nokia отреагировали на заявление компании незначительным ростом. За последние полгода акции финской компании выросли на 3,25%.

Алена Миклашевская