Суд подряд

Министр строительства Башкирии Рамзиль Кучарбаев, находящийся под домашним арестом, может стать фигурантом новых уголовных дел. Отдел Следственного комитета России (СКР) по Башкирии возбудил восемь уголовных дел по факту злоупотребления должностными полномочиями при заключении в 2018–2019 годах госконтрактов почти на 1 млрд руб. неустановленными должностными лицами ГКУ «Управление капитального строительства РБ» (УКС) и ФГУП «Управление строительства №3 Федеральной службы исполнения наказаний». Господин Кучарбаев в тот период возглавлял УКС. Как считает следствие, заказчик и подрядчик не имели права передавать госконтракты на субподряд по более низкой цене.

Восемь уголовных дел по факту злоупотребления должностными полномочиями при заключении государственных контрактов (ч. 1 ст. 285 УК РФ) были возбуждены по материалам республиканского УФСБ и органов прокуратуры.

По версии следствия, в 2018–2019 годах руководство ГКУ «Управление капитального строительства РБ» (УКС) без проведения торгов заключило 12 госконтрактов с ФГУП «Управление строительства № 3 Федеральной службы исполнения наказаний» на общую сумму более 970 млн руб. Контракты предусматривали строительство детсадов, школ, домов культуры, медицинских центров. По условиям договоров генподрядчику в нарушение ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг…» разрешалось привлекать третьих лиц для выполнения строительно-монтажных работ. В последующем подрядчик заключил договоры на выполнение всего объема работ с другими организациями по более низкой стоимости.

В результате, отмечают в СКР, структура ФСИН фактически выступила посредником, получив за это из регионального и федерального бюджетов более 49 млн руб.

В результате действий должностных лиц обоих госучреждений «грубо нарушены предусмотренные законом конкурентные процедуры на право заключения контрактов и не-

эффективно израсходованы бюджетные средства», чем причинен ущерб Башкирии и России в крупном размере, отмечает следком.

С февраля 2016 года по март 2020-го руководителем УКС был министр строительства республики Рамзиль Кучарбаев. В феврале текущего года ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) при строительстве и вводе в эксплуатацию очистных сооружений и канализационного коллектора в селе Маячном в Кумертау в 2017 году.

До 1 апреля господин Кучарбаев находится под домашним арестом.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году УКС заключило 524 контракта на сумму 11,79 млрд руб., из которых 11 на сумму 819,26 млн руб.— с Управлением строительства № 3 ФСИН. В 2019 году было заключено более 1,1 тыс. контрактов на сумму 14,38 млрд руб., в том числе 31 контракт на 1,12 млрд руб. с Управлением строительства № 3 ФСИН.

Директором Управления строительства № 3 ФСИН с декабря 2017 года по декабрь 2020-го был Руслан Валишин.

Получить комментарии у господина Валишина не удалось. В Управлении строительства № 3 ФСИН от комментариев отказались. Начальник УКС Артур Насыров на вопросы „Ъ“ не ответил.

На прошлой неделе прокуратура Башкирии сообщала, что в отношении неустановленных сотрудников УКС было возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении контракта с Управлением строительства № 3 ФСИН России на строительство детсада в Уфе и поставку оборудования на общую сумму более 227 млн руб.

Как и в предыдущих случаях, контракт был уступлен субподрядчику — уфимскому ООО «Промэнерго», которое должно было завершить работы в ноябре 2019 года, но детсад до сих пор не введен в эксплуатацию.

Ранее спорные сделки были предметом разбирательств в республиканском УФАС, по заявлению которого арбитражный суд Башкирии в сентябре прошлого года признал недействительным госконтракт на строительство детсада в Туймазах стоимостью 166,6 млн руб. В 2019 году УКС без торгов заключило со структурой ФСИН контракт на строительство учреждения, а та в свою очередь уступила проведение работ туймазинской компании «Строительная фирма № 3». Суд тогда пришел к выводу, что закон о контрактной системе, позволяющий проводить закупки у единственного поставщика с учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, предусматривает, что генподрядчик должен самостоятельно выполнять работы. В материалах суда приводилась информация башкирского УФСБ, полученная от Руслана Валишина, о том, что представитель УКС просил обеспечить субподряд конкретному исполнителю.

Собеседник „Ъ“, связанный со строительной отраслью, сообщил, что УКС заключало госконтракты со структурой ФСИН по максимальным ценам, тогда как в случае торгов стоимость контрактов могла упасть на 20–30%. «Эту разницу стороны оставляли себе»,— отметил собеседник.

Влада Шипилова