Huawei будет брать роялти за пользование 5G

Китайский производитель электроники компания Huawei собирается взимать плату за использование ее патентов 5G с производителей смартфонов. В компании рассчитывают таким образом возместить часть убытков из-за санкций США. Предельный размер роялти за каждый аппарат составит $2,5.

Huawei, по разным оценкам, владеет до 18,3% всех основных патентов, связанных с 5G. Ее вклад в развитие технологии является крупнейшим среди компаний. Другими важными патентообладателями 5G являются Samsung, LG Electronics, Nokia, Ericsson и Qualcomm. Цена Huawei на $2,5 за аппарат ниже, чем у конкурентов. Nokia максимально может взимать €3 со смартфона, Ericsson — до $5. Huawei также получает роялти и за 4G — за период с 2019 по 2021 год компания получит около $1,3 млрд в качестве отчислений за эту технологию.

Евгений Федуненко