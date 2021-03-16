Возведение путепровода на Остужева в Воронеже оценили в 1,23 млрд рублей

Строительство путепровода с четырьмя полосами для движения в каждом направлении через железнодорожные пути на улице Остужева в рамках реализации первого этапа проекта реконструкции развязки в Воронеже оценивается в 1,23 млрд руб., следует из распоряжения мэрии Воронежа о заключении муниципального контракта. В 2021 году на строительство моста запланирован выделение 230,25 млн руб., в 2022 — 995,4 млн руб. Финансирование работ из областного бюджета составит почти 1,23 млрд руб., из федерального 5 млн руб., городского —12,2 млн руб.

Предельный срок выполнения работ первого этапа — 15 декабря 2022 года.

Общая стоимость проекта составит 4,7 млрд руб. Работы будут разбиты на несколько этапов. В рамках остальных этапов планируется реконструкция существующего путепровода, строительство шестиполосного участка от путепровода до примыкания к транспортной развязке на пересечении с трассой М4 «Дон», развязки на пересечении улиц Остужева и Минской, организация шестиполосного участка от Северного моста до путепровода и строительство развязки в районе Северного моста.

Ирина Лобанова