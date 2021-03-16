Воронежский «Птицепром Бобровский» за минимальную цену выкупило ООО «Меркатор»

Победителем торгов по продаже имущества «Птицепром Бобровский», проходивших посредством публичного предложения, стало ООО «Меркатор», выкупившее комплекс за минимальную цену — 51 млн руб., следует из аукционной документации. Оцененный в 315 млн руб. лот, включающий здания, земельные участки, машины и оборудование, не удавалось продать, хотя цена его последовательно снижалась. Начальная цена объявленного в феврале публичного предложения составила 93,5 млн руб. Все имущество, напомним, находится в залоге у Сбербанка.

ООО «Птицепром Бобровский» было признано банкротом в июне 2020 года. В ноябре 2018-го после вспышки птичьего гриппа на предприятии было ликвидировано все поголовье птиц (1,2 млн), 600 тыс. яиц и 20 т корма. С заявлением о банкротстве «Бобровского» в июле 2019 года обратилась структура группы «Эконива» Штефана Дюрра ООО «Экониваагро». В «Экониве» тогда поясняли, что заинтересованы в строительстве на земле птицефабрики молочного комплекса, при этом сам производственный комплекс группе не нужен. В июне 2020-го арбитражный суд Воронежской области признал компанию банкротом.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Меркатор» зарегистрировано в 2013 году в Новоусманском районе Воронежской области. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Занимается арендой и управлением собственным и арендованным имуществом. Учредитель — Валерий Горюшкин, директор — Евгений Попов. Выручка по итогам 2019 года составила 3,95 млн руб., чистая прибыль — 627 тыс. руб.

О том, как изменился рынок производства яиц после остановки «Птицепрома Бобровского», читайте в публикации “Ъ-Черноземье“.

Ирина Лобанова