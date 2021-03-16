Фармкомпании Александра Серебренникова обжалуют штрафы УФАС за сговор при поставке лекарств

Фармацевтические компании «САВ-Мед», «САВ-Фарм» и аптека «Вербена-Фарма» обжалуют решение управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области о штрафах за картельный сговор на торгах по поставке препарата «Паклитаксел» в областной онкологический диспансер. Об этом сообщил депутат регионального заксобрания Александр Серебренников, с которым связаны компании.

Накануне УФАС оштрафовало победителя аукциона «САВ-Фарм» на сумму более 25,5 млн руб. Аптеку «Вербена-Фарма» обязали заплатить около 21,3 млн руб., «САВ-Мед» — почти 18,2 млн руб. Сейчас компании готовят заявления в Свердловский арбитражный суд.

Как рассказал господин Серебренников, снижение цены контракта даже на 0,5% (425,7 тыс. руб.) от максимальной цены уже сделало бы участие компании «САВ-Фарм» нерентабельным. «Следовательно, у компании не было возможности на предложение более низкой цены в аукционе. По логике УФАС, если участники торгов отказываются от снижения цены поставки товара, не смотря на экономические предпосылки, то эти компании заключи картельное соглашение, а дальше дело техники и приемов УФАС, как говорится "был бы человек, а статья найдется"»,— отметил он.

«Мне известно, что компании обращались с жалобой на решение свердловского УФАС в апелляционную коллегию ФАС России. 11 марта было заседание апелляционной коллегии ФАС, которое длилось не более 20 минут. Всем участникам дали по пять минут для пояснения своей позиции. Решение комиссия приняла очень быстро, не задав ни одного вопроса участникам заседания, и как следствие в удовлетворении жалобы отказано»,— добавил Александр Серебренников.

По его словам, решение УФАС полностью противоречит разъяснениям, данным в постановлении пленума Верховного суда России. «Полагаю, что арбитражный суд разберется в этом деле беспристрастно и независимо. Рано говорить о том, что рассмотрение дела окончено»,— заключил господин Серебренников.

Подробнее о том, какие нарушения выявило УФАС в поставке лекарств компаниями господина Серебренникова — в материале “Ъ-Урал” «Препараты довели до сговора»

Михаил Мананников