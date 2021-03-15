УФАС оштрафовало фармкомпании свердловского депутата за сговор при поставке лекарств в онкодиспансер

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области назначило штрафы трем фармацевтическим компаниям, связанным с депутатом регионального заксобрания Александром Серебренниковым. Предприятия были признаны виновными в картельном сговоре (ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ) на торгах по поставке препарата «Паклитаксел» (противораковый препарат) в Свердловский областной онкологический диспансер.

Как сообщили в пресс-службе УФАС, сумма штрафа для победителя аукциона ООО «САВ-Фарм» составила более 25,5 млн руб. ООО «Аптека “Вербена-Фарма”» должно будет заплатить около 21,3 млн руб., а ООО «САВ-Мед» — почти 18,2 млн руб.

«Общества вправе обжаловать вынесенные постановления вышестоящему должностному лицу, орган либо в суд в течение десяти дней с момента получения»,— добавили в ведомстве.

Какие нарушения выявило УФАС в поставке лекарств компаниями господина Серебренникова — в материале “Ъ-Урал” «Препараты довели до сговора»