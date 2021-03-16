ФАС оштрафовала аэропорт Новосибирска на 35 млн рублей за нарушения на торгах

Арбитражный суд Новосибирской области подтвердил законность вынесенного региональным управлением ФАС решения о признании АО «Аэропорт Толмачево» (Новосибирск, входит в холдинг «Новапорт») и ООО «Стройсити» нарушившими закон о защите конкуренции при проведении торгов.

Как следует из материалов дела, Новосибирская транспортная прокуратура в ходе проверки установила, что аэропорт «с целью ограничения количества участников и заключения договора с заранее определенным юридическим лицом (ООО «Стройсити») в закупочную документацию включило требования, сокращающие сроки выполнения работ, в связи с чем ограничило конкуренцию».

Материалы о нарушениях ведомство передало в Новосибирское УФАС, которое насчитало аэропорту 70,1 млн руб. штрафа, но затем снизило его вдвое (до 35,1 млн руб.) «с учетом действующих ограничительных мер при профилактике распространения новой коронавирусной инфекции». В расчет санкции была включена начальная стоимость по восьми закупкам аэропорта, в которых участвовало ООО «Стройсити», — в сумме на 280,5 млн руб. Речь в них шла о ремонте покрытия перрона и стоянок воздушных судов и других дорожных работах.

В качестве доказательств ФАС и прокуратура привели переписку сотрудницы аэропорта с представителем «Стройсити», в котором, по их данным, обсуждались детали будущих закупок.

«Аэропорт Толмачево» в суде пытался оспорить решение УФАС и снизить сумму штрафа, но иск остался без удовлетворения.

Дарья Решетникова