Льготную ипотеку хотят скорректировать под регионы

Льготную ставку по ипотеке предложили устанавливать в зависимости от среднедушевого дохода в регионе. С этой идеей выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он возмутился тем, что в Москве и в Волгограде, где среднедушевой доход в три раза меньше столичного, ставка одинаковая. «В равной ли степени она доступна для жителей Волгоградской области и Москвы?»,— задался вопросом Володин. Таким образом при помощи предложения властей можно будет поддержать наименее обеспеченные субъекты.

Насколько это оправдано? Директор головного офиса компании «БЕСТ-Недвижимость» Шамиль Кочекаев уверен, что власти опоздали: «Я не знаю, как они будут высчитывать ставку исходя из доходов населения по регионам, мне как профессионалу понять трудно. Надо было посчитать, продумать возможные последствия в тот момент, когда было принято решение об ипотеке, господдержке. А сейчас случилось то, что случилось. В принципе снижать ставку, чтобы выровнять рынок, остановить рост цен, поздно, стоимость увеличилась, а рынок, в общем-то, относительно выровнялся, и такого существенного прироста в последующие несколько лет мы не ожидаем. Поэтому стоит оставить все как есть».

Но цены на жилье все же могут вырасти еще больше, не исключает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. По его мнению, программу льготной ипотеки все-таки нужно корректировать, но другими методами: «Цены, конечно, выросли, но в разных регионах по-разному: где-то — на 15%, где-то на — 20%, где-то на — 25%, а где-то и больше. И вопрос: насколько может измениться ситуация под влиянием низких ставок? Дальнейшее субсидирование может подтолкнуть рост цен на недвижимость, и в данном случае цель не будет достигнута. Здесь, наверное, было бы более эффективным использовать государственные средства для стимулирования строительства, увеличения предложения жилья, снижения цен, что сделает недвижимость более доступной.

Нужно учитывать региональную специфику, факторы доходов населения по регионам, динамику цен на недвижимость, объемы, динамику строительства.

Надо смотреть в совокупности и принимать решение. Возможно, стоит предоставить шанс региональным властям стимулировать сегмент из своих бюджетов. В Москве цены на недвижимость и так максимальные по сравнению с другими регионами России, и уровень доходов тоже выше. Если мы хотим, чтобы обеспеченность населения жильем повышалась, то здесь, конечно, нужно делать ставку на увеличение объемов строительства, снижение себестоимости недвижимости. Это решит проблему доступности жилья даже в большей степени, чем снижение ставок».

В каких регионах могут продлить программу льготной ипотеки Читать далее

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Иван Корякин