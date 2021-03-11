Льготной ипотеке подбирают кандидатов

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала регионы, где могут продлить программу льготной ипотеки. По ее словам, без возникновения негативных эффектов это можно сделать в 24 из 85 регионов страны — например, в Чечне, Удмуртии, Новосибирской и Челябинской областях. Москвы и Санкт-Петербурга в этом списке нет. Набиуллина добавила, что негативные эффекты от льготной программы уже появились, и жилье во многих регионах подорожало.



Тем временем по итогам февраля полная стоимость ипотеки в России опустилась до нового минимума — 8,6% годовых. На это повлияла как раз льготная программа, действующая по всей стране в период пандемии, однако предпосылок для дальнейшего снижения ставки сейчас нет, считает гендиректор компании «Система кредитных специалистов» Алексей Казарин:

«Специальные программы господдержки в принципе повлекли за собой большое количество сделок на первичном рынке. Люди, имевшие избыточное количество денег, решили грамотно вложить их именно в недвижимость. В результате получилось, что на первичном рынке была большая доля выданных кредитов, особенно по госпрограммам с заниженными ставками, соответственно, усредненная ставка получилась исторически минимальной.

В дальнейшем ожидается небольшой отскок во втором-третьем кварталах, поднятие средней ставки, потому что сейчас в принципе объектов на первичном рынке уже не очень много, рынок опустел на три четверти.

Кроме того, аналитики прогнозируют, что Центробанк будет повышать ключевую ставку, поэтому эти два фактора повлияют на то, что средняя процентная ставка по ипотеке скорее немного поднимется. Возможно, в ближайшие пару кварталов она вырастет на 0,5%».

Некоторые крупные банки, напротив, подтверждают тенденцию на снижение полной стоимости ипотеки. Например, в ВТБ “Ъ” рассказали, что ожидают дальнейшего снижения ставки на фоне сохранения мягкой кредитно-денежной политики Центробанка и действия программы господдержки. Однако льготная ипотека, даже если ее в некоторых регионах еще продлят, не сможет удержать показатель на таком низком уровне, уверен гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев: «Тенденция к снижению ставок в целом, скорее всего, прекратится, и мы увидим рост во многих сегментах кредитования.

Ипотека занимает в этом смысле особое положение, потому что, с одной стороны, здесь есть серьезное влияние льготных программ, которые определяют уровень ставок и стоимость кредита на рынке.

С другой стороны, она выглядит как наименее рискованный и наиболее качественный сегмент кредитования, так как здесь ниже просрочка, соответственно, это также влияет на стоимость займа.

Но надо иметь в виду, что ключевая ставка у нас снова была сохранена. При этом впервые Центральный банк сделал заявление о том, что в дальнейшем она вырастет, а это будет определять, конечно же, и ставки в других сегментах. Все-таки в среднесрочной перспективе надо ожидать разворота динамики ставок. Того масштаба льготной программы и того воздействия на рынок, которые были, например, в прошлом году, уже не предвидится. Понятно, что влияние этого фактора продолжится, но все-таки не на таком уровне. С учетом потенциального роста ключевой ставки и стоимости фондирования у банков — а уже видно, что финорганизациям приходится повышать и ставки по депозитам — льготные программы продолжат влиять, но все-таки эффект будет не таким, как раньше. Мы дошли до какого-то минимального значения, на нем мы на некоторое время зафиксируемся, и дальше, вероятно, начнется очень медленный рост. Повышение ставки, скорее всего, будет незначительным, предпосылок для какого-то взрывного роста или снижения нет».

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Программу льготной ипотеки ввели в апреле прошлого года. Она будет действовать до 1 июня 2021. Центробанк неоднократно предупреждал о рисках возникновения «пузырей» на финансовом рынке при очередном продлении программы. На том, что господдержка должны быть продлена, настаивает Минстрой.

Анна Никитина