«Ситимобил» подбросит через Gett

Водители агрегатора такси «Ситимобил» будут выполнять заказы в экономсегменте конкурирующего сервиса — Gett. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала такое сотрудничество. Новый формат работы позволит «Ситимобил» увеличить загрузку водителей и нарастить клиентскую базу, а Gett — повысить выручку за счет комиссии с заказов, которые обслужат водители «Ситимобил», считают эксперты.

Gett и «Ситимобил» заключили стратегическое партнерство по работе в массовом сегменте, рассказали “Ъ” представители компаний. Водители партнеров, подключенные к «Ситимобил», будут получать заказы Gett в сегменте «Эконом», в том числе заказы корпоративных клиентов во всех регионах присутствия сервисов. При этом часть заказов в «Экономе» продолжат выполнять водители—партнеры Gett, а в тарифах «Комфорт» и «Премиум» изменений не будет. Финансовые подробности сотрудничества стороны не раскрывают, но настаивают, что на конечной стоимости заказа для пассажира новый формат работы не скажется. В рамках пилота, который прошел в 2020 году, водителям партнеров «Ситимобил» передавалось 1–2% поездок Gett. Стороны 9 марта получили согласование ФАС на такую бизнес-модель, и теперь она будет масштабирована, отметили в «Ситимобил». В пресс-службе ФАС не ответили на запрос.

Партнерство позволит уменьшить срок ожидания автомобиля пользователям Gett, а «Ситимобил» — увеличить доходы водителей и операционную эффективность бизнеса, считают в сервисах. Гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский сравнивает новый формат сотрудничества с виртуальным оператором связи MVNO (Mobile Virtual Network Operator), когда на инфраструктуре одного оператора могут работать множество других брендов.

Оборот «Ситимобил» в 2020 году, по данным самой компании, составил 46 млрд руб., увеличившись в 2,2 раза. Gett не раскрывает свои финансовые и операционные показатели.

В марте 2020 года стало известно о возможном слиянии Gett и «Ситимобил». Знакомый с ситуацией источник “Ъ” говорит, что стороны не сошлись в оценках бизнеса Gett. Но, по словам представителя Gett, такая сделка «никогда не рассматривалась». Об отсутствии таких планов сообщили и в пресс-службе «Ситимобил».

Тем не менее на рынке агрегаторов такси назрела консолидация, уверен аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов. «Яндекс.Такси» в июле 2019 года подал ходатайство в ФАС на покупку активов группы «Везет» (бренды «Везет», Fasten, «Такси Сатурн» и Red Taxi), но сделка не была одобрена. В итоге в феврале 2021 года «Яндекс.Такси» купил часть активов группы, в частности колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок, за $178 млн. Сделка действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение, уточняли ранее в компании. Сейчас ФАС проводит проверку этой сделки.

В партнерстве Gett и «Ситимобил» есть логика, считает господин Беспалов. «Хотя Gett фокусировался на бизнес-сегменте и работе в b2b, запрос у его клиентов на "Эконом" оставался»,— рассуждает он. Вероятно, предполагает эксперт, Gett будет получать комиссию с заказов, которые обслуживают водители «Ситимобил», и будет выступать в роли диспетчера: «Такая модель не потребует дополнительных затрат и позитивно скажется на выручке Gett». Загрузка водителей «Ситимобил» от заказов через Gett не увеличит время ожидания клиентов «Ситимобил», уверен он: «Водители этого сервиса недозагружены».

По мнению председателя Общественного совета по развитию такси в регионах Ирины Зариповой, такое партнерство потенциально позволит расширить клиентскую базу «Ситимобил» за счет клиентов Gett.

Актуальных данных по объему рынка такси в России нет. По данным департамента транспорта Москвы, в ноябре 2020 года доля «Ситимобил» и Gett в столице составила 20,2% и 6% соответственно, а «Яндекс.Такси» лидирует с долей в 70,8%. По оценкам аналитиков Bank of America, в 2020 году число поездок на такси в России сократилось из-за пандемии лишь на 8%, а по итогам 2021 года вырастет на 37%. На развитие рынка, по мнению госпожи Зариповой, в этом году будут влиять усиление «Яндекс.Такси» и рост тарифов во всех сервисах, за счет которого они смогут повысить эффективность.

Дмитрий Шестоперов