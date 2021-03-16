В Ижевске реконструировали единый центр обработки данных

Единый центр обработки данных реконструировали в Ижевске. В нем размещены IT-инфраструктура, серверное и сетевое оборудование, обеспечивающие безопасность передачи данных и работу государственных информационных систем, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Благодаря реконструкции единого ЦОД и централизации информационных систем с точки зрения бережливого правительства ежегодная экономия регионального бюджета на обеспечение информационной безопасности составляет более 70 млн руб. За прошлый год антивирусной системой ЦОДа заблокировано более 470 тысяч вирусных атак, предотвращено 664 инцидента информационной безопасности и 209 попыток несанкционированного доступа»,— отметил первый вице-премьер правительства Удмуртии Константин Сунцов, посетивший центр.