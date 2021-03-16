Катера пришли к условному сроку

Ленинский районный суд Перми вынес обвинительный приговор в отношении бывшего первого зампреда правительства Прикамья Романа Кокшарова. Суд согласился с гособвинением, что чиновник превысил полномочия, убедив главу Гайнского района ввести режим ЧС в муниципалитете. Это позволило приобрести без конкурса два катера для организации переправы через Каму. Также Роман Кокшаров незаконно участвовал в деятельности ООО «ДСК "Магистраль"», которое получило многомиллионные контракты на ремонт дорог и строительство спортсооружений. В итоге суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Сам господин Кокшаров вины не признает и намерен обжаловать приговор.

Уголовное дело в отношении Романа Кокшарова было возбуждено в 2019 году управлением Следственного комитета России (СУ СКР) по Пермскому краю по результатам длительных оперативных мероприятий УФСБ. В итоговой версии обвинения ему были инкриминированы ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

Оба преступления, как посчитало следствие, господин Кокшаров совершил по мотивам карьеризма, желания преподнести себя руководству как эффективного руководителя.

Эпизод с превышением полномочий относится к 2017 году и связан с ситуацией в отдаленном Гайнском районе Прикамья. Годом ранее суд удовлетворил иск прокуратуры, обязав местную администрацию организовать круглосуточное и круглогодичное транспортное сообщение через реку Каму между Верхнестарицким и Кербатским сельскими поселениями. Местная администрация несколько раз объявляла конкурс на организацию этих услуг, но в итоге он не состоялся из-за отсутствия заявок и решение суда исполнено не было. При этом самостоятельно муниципалитет решить вопрос не мог из-за отсутствия средств в местном бюджете.

Уже в 2017 году один из жителей района позвонил на горячую линию губернатора и пожаловался на отсутствие переправы. Тогда Роман Кокшаров, который был ответствен, в том числе, и за развитие территорий, убедил главу района Владимира Исаева ввести на территории муниципалитета режим ЧС.

Это позволило добиться выделения из резервного фонда правительства региона 18,4 млн руб. на покупку двух катеров, которые были приобретены в Костроме без конкурсных процедур.

Позже в действиях господина Исаева следствие усмотрело признаки служебного подлога (ст. 292 УК РФ), но уголовное дело в его отношении возбуждать не стали из-за истечения срока давности.

Обвинение в незаконном участии господина Кокшарова в предпринимательской деятельности относится к 2017–2019 годам. Как установил суд, он оказывал покровительство строительной компании ООО «ДСК "Магистраль"». В частности, Роман Кокшаров давал советы и рекомендации ее бенефициару Эдуарду Егояну. Их телефонные переговоры в течение длительного времени фиксировались сотрудниками ФСБ. При этом фирма получила ряд крупных контрактов на ремонт автодорог, а также реконструкцию стадиона «Шахтер» в Кизеле, которая обошлась в 40 млн руб.

Кроме того, ООО получило контракт на строительство стадиона в Кунгуре, мэром которого Роман Кокшаров был до перехода в краевое правительство. По данным силовиков, Роман Кокшаров требовал от глав муниципалитетов оказывать содействие подрядчику и в ряде случаев подписывать задним числом акты выполненных работ.

Роман Кокшаров с версией следствия и прокуратуры категорически не согласен.

По словам экс-чиновника, он не мог влиять на руководителей муниципалитетов, поскольку местные органы власти, согласно законодательству, не подчиняются региональным.

При этом решение о введении ЧС в Гайнском районе принималось коллегиально на комиссии по чрезвычайным ситуациям. Более того, по данным защиты господина Кокшарова, о введении режима знали сотрудники всех местных правоохранительных органов, но никаких претензий не высказывали. Обвинение в незаконном участии в предпринимательстве Роман Кокшаров также считает необоснованным. Так, его защитник убежден, что данные прослушивания телефонных переговоров не свидетельствуют о том, что вице-премьер давал какие-то указания или управлял фирмой. При этом финансирование реконструкции стадиона в Кизеле производилось за счет средств некоммерческого фонда «Содействие — XXI век», который был волен выбирать подрядчиков по собственным критериям.

«Обвинение указывает в качестве мотива совершения преступления карьеризм, хотя очевидно, что мотив в данном случае может быть только корыстный, так как предпринимательством занимаются для извлечения прибыли. Получается, что Кокшаров — бескорыстный коррупционер. Это звучит абсурдно»,— говорил “Ъ” защитник подсудимого, адвокат Александр Струков.

Стоит отметить, что в ходе судебного процесса исследовалось письмо в адрес следствия министра экономического развития РФ Максима Решетникова, который в 2017–2020 годах возглавлял Пермский край.

Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», в документе господин Решетников дал Роману Кокшарову положительную характеристику и якобы даже выразил недоумение, что силовики вмешиваются в деятельность органа исполнительной власти.

По данным источников, следствие даже рассматривало возможность допроса господина Решетникова в качестве свидетеля, но в итоге это следственное действие произведено не было.

В ходе судебных прений гособвинитель предложил приговорить Романа Кокшарова за незаконное участие в предпринимательской деятельности к штрафу в размере 300 тыс. руб. и освободить от наказания в связи с истечением срока давности. За превышение должностных полномочий гособвинитель предложил назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком и запретить ему на два года занимать определенные должности.

В итоге суд назначил господину Кокшарову наказание в виде двух лет условно с запретом занимать руководящие должности в течение двух лет и штрафу в размере 200 тыс. руб.

От уплаты штрафа он был освобожден.

Александр Струков заявил, что на приговор будет подана апелляционная жалоба. «Приговор во многом повторяет обвинительное заключение, доводы защиты о невиновности моего доверителя учтены не были»,— сказал адвокат.

Дмитрий Астахов, Пермь