Учителя в Алтайском крае будут судить за жестокое обращение с ученицей

Педагог начальных классов школы в Косихинском районе (Алтайский край) предстанет перед судом. Учительницу обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей, жестоком обращении с несовершеннолетним (ст. 156 УК РФ), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в декабре 2020 года женщина взяла 10–летнюю ученицу за руку и волосы, «вытащила ее из-за школьной парты, причинив физическую боль».

Следователи собрали доказательства причастности педагога к преступлению и завершили расследование. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

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Екатерина Лукашевич