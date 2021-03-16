Лебедянь и Котовск могут потерять статус моногородов

Два моногорода в Черноземье – Лебедянь в Липецкой области и Котовск в Тамбовской области могут потерять этот статус при возможном сокращении перечня моногородов Минэкономразвитием, следует из сообщения «Известий» со ссылкой на источник в Госдуме. Издание ссылается на письмо министра экономического развития РФ Максима Решетникова в адрес председателя комитета по экономполитике Сергея Жигарева, в котором говорится о работе Минэкономразвития по актуализации критериев моногородов и их перечня. Завершить работу планируется в 2021 году.

Количество моногородов предлагается сократить вдвое с 321 до 163. «В числе претендентов на вылет из списка моногорода, где зафиксирован низкий уровень безработицы (менее 1% от численности экономически активного населения) Алейск Алтайского края (0,9%), поселок Угловка Новгородской области (0,7%), Лебедянь Липецкой области (0,9%), Котовск Тамбовской области (1,2%)», - сообщили «Известия».

В Минэке изданию заявили, что все обязательства Фонда развития моногородов будут исполнены в полном объеме, при этом там признают, что перечень моногородов нужно актуализировать для концентрации ресурсов на поселениях с менее устойчивым положением.