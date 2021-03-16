По контракту о ликвидации «Черной дыры» возбудили уголовное дело Прокуратура видит нарушения законов о бюджете и закупках

Уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) возбудили по материалам проверки природоохранной прокуратуры. Надзорный орган выявил нарушения при ликвидации свалки промышленных отходов «Черная дыра» в Дзержинске. Об этом “Ъ-Приволжье” сообщили в экологической организации «Зеленый фронт», предоставив ответ Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

«Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлены признаки совершения уголовно-наказуемых деяний, связанных нарушениями бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок для государственных нужд при реализации государственного контракта, а также осуществлением предпринимательской деятельности без лицензии на право эксплуатации опасного производственного объекта»,— говорится в ответе Волжской природоохранной прокуратуры на обращение «Зеленого фронта».

Контракт по ликвидации «Черной дыры» и еще двух свалок — «Игумново» и «Белое море» — в 2016 году заключило ГБУ «Экология региона» с ООО «Газэнергострой». К настоящему моменту, пишет прокуратура, работы на «Черной дыре» не завершены. Переработано 54% первоначального объема отходов, по контракту подрядчику перечислили 95% средств, или 2,7 млрд руб. Исполнение контракта продлено на неопределенный срок из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Как ранее сообщалось, в действиях подрядчика по ликвидации «Черной дыры» неоднократно выявлялись нарушения законов в сфере охраны воздуха, государственной экологической экспертизе, отходов производства и промышленной безопасности.

Кроме того, Счетная палата РФ сообщила, что эффективность технологий, которые использовались при ликвидации трех свалок, вызывают сомнения, а проект в целом не даст существенного улучшения экологической обстановки в Дзержинске.

В компании «Газэнергострой» назвали отчет «некомпетентным» и «ангажированным». В компании неоднократно заявляли, что получили от заказчика данные об объемах и свойствах отходов на "Черной дыре", предоставленные предыдущим подрядчиком, которые впоследствии оказались недостоверными. В результате оборудование потребовалось ремонтировать, переналаживать, что повлияло на график, сроки и стоимость работ.

В природоохранной прокуратуре сообщили, что университет Лобачевского в ноябре-декабре 2020 года исследовал работу установки, использованной при ликвидации «Черной дыры», и признал ее эффективной.

Подробнее о ликвидации дзержинских свалок — в материале “Ъ-Приволжье” «В “Черную дыру” подбросят денег».

Анастасия Еремина