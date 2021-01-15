Суд обязал «Газэнергострой» устранить нарушения при ликвидации «Черной дыры»

Дзержинский райсуд обязал ООО «Газэнергострой – Экотехнологии», подрядчика ликвидации свалки «Черная дыра» в Дзержинске, устранить допущенные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с проектной документацией. Об этом сообщили в региональном управлении Росприроднадзора.

С иском в суд обратилась нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура по результатам проверки работ по ликвидации «Черной дыры». Она состоялась летом 2020 года. «Процесс обезвреживания отходов должен был быть непрерывным, круглосуточным, круглогодичным. Фактически же за весь период выполнения работ простои оборудования составляли до 49% общего времени»,— говорится в сообщении Росприроднадзора. Кроме того, суд подтвердил, что подрядчик не соблюдал пропорции смеси из песка и отходов при обезвреживании. Все это, по словам и.о. руководителя управления Росприроднадзора Марка Чиненкова, привело к тому, что к лету 2020 года было обезврежено менее половины от объема отходов, предусмотренных к обезвреживанию по госконтракту и проектной документации.

Ранее «Газэнергострой» уже привлекли к ответственности за нарушения при ликвидации «Черной дыры» и назначили штраф в размере 694 тыс. руб. Компания пыталась его оспорить.

«Чер­ная дыра» представляет собой карстовый провал глубиной 18 м, в который многие годы сливались отходы производства завода «Дзержинское оргстекло» (прекратило деятельность). ­В 2011 году на тот момент президент России Дмитрий Медведев поручил ликвидировать эту свалку и еще два объекта накопленного экологического ущерба в Дзержинске — шламонакопитель «Белое море» и полигон бытовых отходов «Игумново». Из бюджета на это направили более 7 млрд руб.

Осенью 2020 года Счетная палата РФ сообщила, что эффективность технологий, которые использовались при ликвидации трех свалок, вызывают эффективность. Также там указали на завышенную на 700 млн руб. стоимость материалов и заявили, что проект в целом не даст существенного улучшения экологической обстановки в Дзержинске. В компании «Газэнергострой» назвали отчет «некомпетентным» и «ангажированным».

Подробнее о ликвидации дзержинских свалок — в материале “Ъ-Приволжье” «В “Черную дыру” подбросят денег».

Анастасия Еремина