В «Черную дыру» подбросят денег

Средства на ликвидацию объекта накопленного экологического ущерба свалки промышленных отходов «Черная дыра» все-­таки будут выделены из федерального бюджета. В прошлом году получить финансирование не удалось. Региональные власти продолжили переговоры и сейчас получили устное подтверждение о выделении средств. ­Объем финансирования из федерального бюджета и софинансирования из регионального уточняется. Ранее речь шла о необходимости дополнительно выделить 238 млн руб. на завершение работ после обнаружения второго слоя отходов. В прошлом году областные власти планировали завершить затянувшиеся работы на «Черной дыре» к осени 2021 года, однако теперь они могут сместиться до конца текущего года.



Правительство РФ согласилось выделить финансирование, чтобы завершить ликвидацию свалки промышленных отходов «Черная дыра» в Дзержинске, сообщили “Ъ-Приволжье” в администрации Нижегородской области. Осенью прошлого года губернатор Глеб Никитин направил в Минприроды РФ обращение с просьбой выделить из федерального бюджета дополнительно 238 млн руб. на завершение ликвидации свалки промышленных отходов, однако получил отказ. Минприроды РФ сослалось на мнение Минфина РФ, которое посчитало, что «привлечение дополнительных ассигнований целесообразно осуществить за счет средств бюджета Нижегородской области». Сейчас нижегородские чиновники утверждают, что региону удалось добиться выделения средств из федерального бюджета, однако сумму не называют. «Точный объем финансирования, в том числе и софинансирования со стороны областного бюджета, будет определен после того, как подрядчик проведет корректировку проекта и получит положительное заключение экологической экспертизы и экспертизы достоверности сметной стоимости работ на измененный проект».

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, «Черная дыра» представляет собой карстовый провал глубиной 18 м, в который многие годы сливались отходы производства завода «Дзержинское оргстекло» (прекратило деятельность). Составители национального экологического рейтинга считают «Черную дыру» «одним из самых грязных мест России», накопления фенолов в этом месте достигали почти 500 тыс. предельно допустимых концентраций. В 2011 году президент России Дмитрий Медведев поручил ликвидировать «Черную дыру», а также еще два объекта накопленного экологического ущерба в Дзержинске — шламонакопитель «Белое море» и полигон бытовых отходов «Игумново». В 2012 году консервация «Черной дыры» оценивалась в 2,5 млрд руб. Однако ликвидация промышленной свалки затянулась и сопровождалось скандалами, уголовными делами, что привело к смене генерального подрядчика. В 2016 году между ГБУ «Экология региона» и ООО «Газэнергострой» был заключен госконтракт на ликвидацию трех объектов за четыре года и 4,1 млрд руб. В 2017 году подрядчик повысил стоимость работ до 7 млрд руб.

Работы на полигоне «Игумново» и «Белом море» были завершены в 2020 году. Из-за ошибки в расчетах проектировщиков в «Черной дыре» нашлось второе дно, и объем подлежащих выжиганию жидких и пастообразных отходов увеличился, из-за чего закончить работы в срок не удалось. Осенью того же года Счетная палата РФ заявила о неэффективности расходования бюджетных средств при ликвидации объектов накопленного экологического ущерба в Дзержинске. По мнению проверяющих, были использованы технологии с сомнительной эффективностью, завышена цена на материалы на 700 млн руб., а проект в целом не даст существенного улучшения экологической обстановки в Дзержинске.

Президент корпорации «Газэнергострой» Сергей Чернин сообщил “Ъ-Приволжье”, что на скорость технологического процесса по утилизации «Черной дыры» существенно повлияли первоначальные данные по составу, объему и физическим свойствам отходов, заложенные в техническом задании заказчиком ликвидации ГБУ «Экология региона», которые госпредприятие получило от предыдущего подрядчика компании «Экорос» (договор был расторгнут). «Как позже установил суд, эти данные оказались вымышленными и не подлежащими к применению. В связи с этим мы были вынуждены провести новые инженерные изыскания и сейчас завершаем корректировку проекта полностью за свой счет, так как у заказчика на это не было предусмотрено средств. Мы надеемся на компенсацию этих затрат, как и положено по закону. Планируем, что полный комплект документации будет направлен на экспертизы уже в феврале-марте 2021 года», — рассказал господин Чернин. По его словам, состав, физические свойства и особенности размещения отходов в этой карстовой воронке не позволяют на данный момент точно определить сумму дополнительных затрат. «Наши специалисты сейчас как раз занимаются выработкой наиболее эффективных технических решений с точки зрения экологичности работ, оптимальных сроков и стоимости с учетом новых данных. В любом случае завершение работ на "Черной дыре" нами запланировано до конца 2021 года», — уточнил Сергей Чернин.

Андрей Репин