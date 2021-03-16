Председатель суда в Краснодаре в служебном кабинете получил от посетителей 2,3 млн рублей

В Краснодаре сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) проводят проверку в отношении председателя Октябрьского районного суда Геннадия Байрака после того, как 10 марта в его кабинете двое посетителей оставили деньги в сумме 2,3 млн руб. Подробности инцидента “Ъ” рассказал адвокат Анатолий Резников, представляющий интересы Геннадия Байрака.

Как сообщил “Ъ” адвокат Резников, денежные средства председателю суда принесли жители Краснодара, мать и сын, участники судебного процесса, который начался в Октябрьском суде. Финансовые претензии семье предъявила женщина-адвокат на том основании, что клиенты якобы не доплатили ей гонорар в процессе, который прошел несколько лет назад. При подготовке к рассмотрению иска женщины-адвоката суд арестовал частный дом, где живут мать и сын, ее возможные должники. При этом мать и сын заподозрили, что взыскание от имени адвоката инспирировано председателем суда Геннадием Байраком, с которым у семьи произошел конфликт. По словам адвоката Резникова, Геннадий Байрак дружил с этой семьей более 30 лет, часто помогал деньгами, но когда господин Байрак напомнил о необходимости возврата долга, должники стали уклоняться от общения с ним.

В итоге знакомые господина Байрака сообщили в правоохранительные органы о том, что председатель суда якобы вымогает у них деньги, угрожая лишить их жилья в ходе судебного процесса. Передача денег проходила под контролем оперативников. Геннадий Байрак признает, что он действительно получил деньги, но настаивает на том, что это был возврат долга.

В настоящее время председатель суда находится в отпуске, вопрос о возбуждении дела и квалификации пока не решен, так как в отношении судей действует особый порядок привлечения к уголовной отвесности.

Анна Перова, Краснодар