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Фото: Opel

Opel превратит классическое купе Manta в электромобиль

Компания Opel превратит классическое купе Manta в электромобиль, который получит название Opel Manta GSe ElektroMOD.

Как сообщает немецкий автопроизводитель, за основу будет взято купе Opel Manta 1970 года, которое получил полностью электрическую силовую установку и переработанный дизайн кузова с фирменным элементом Opel Vizor, уже использующемся на серийных Opel Crossland и Opel Mokka.

По заявлению Opel, название новой модели — ElektroMOD — складывается из двух слов. Elektro отсылает к концепт-кару Opel Elektro GT, который в 1971 году установил несколько мировых рекордов на гоночной трассе «Хоккенхаймринг», а MOD образовано из слов modern («современный») и modification («модификация»).

Напомним, оригинальный спорткар Opel Manta выпускался с 1970 по 1988 годы. Модель, сменившая несколько поколений, в том числе успешно участвовала в гонках.

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