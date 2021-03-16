Татарстанская «Единая Россия» рассчитывает на обновление депутатского корпуса в Госдуме

Отделение «Единой России» в Татарстане рассчитывает на обновление депутатского корпуса в Госдуме по итогам выборов, запланированных осенью. Об этом «Ъ-Казань» сообщил лидер республиканских партий, спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Какое-то обновление и частичное омоложение может произойти. Это покажет праймериз»,— сказал господин Мухаметшин после первого заседания оргкомитета по проведению в республике предварительного голосования. Спикер добавил, что из действующих депутатов «не все» намерены принять участие в праймериз.

Напомним, Единая Россия» на выборах в Госдуму 2016 года получила по всей РФ более 54% голосов, при этом в Татарстане ее результат оказался выше 85%. В итоге республику представляют 16 депутатов-единороссов.

Оргкомитет праймериз «Единой России» в Татарстане возглавил вица-спикер Госсовета Юрий Камалтынова. Сегодня члены комитета утвердили календарный план голосования. Документы на участие будут приниматься с сегодняшнего дня. Проголосовать за кандидатов можно будет как онлайн, так и на специальных счетных участках в конце мая.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"