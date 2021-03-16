Аукцион по Антипинскому НПЗ приостановили после жалобы Промсвязьбанка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о получении жалобы Промсвязьбанка на организатора торгов по продаже имущества Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), торги будут приостановлены до ее рассмотрения. Имущество Антипинского НПЗ выставили на продажу по решению суда в январе из-за банкротства.

«В ФАС поступила жалоба ПАО "Промсвязьбанк" на действия (бездействие) организатора торгов — конкурсного управляющего... при организации аукциона по продаже имущества должника АО "Антипинский НПЗ"»,— говорится в сообщении службы (цитата по «РИА Новости»).

Представители Промсвязьбанка, конкурсного управляющего и ООО «Ру-Трейд» (оператор электронных торгов по продаже имущества должников в делах о банкротстве) могут участвовать в рассмотрении жалобы. Организатора торгов ФАС не называет. По данным Федресурса, это член союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация "Северная Столица"» Константин Сичевой.

Аукцион по продаже имущества Антипинского НПЗ должен был пройти 12 марта, но его перенесли на 2 апреля. Суд признал НПЗ, основным владельцем которого был Дмитрий Мазуров, банкротом в декабре 2019 года. Дмитрию Мазурову предъявлено обвинение в присвоении $29 млн средств Сбербанка и растрате 473 млн руб., принадлежавших Антипинскому НПЗ.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Растрату и мошенничество укрепили членовредительством».