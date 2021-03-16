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У нижегородцев поселок на противоположном берегу Волги известен тем, что сюда отправляются на зимовку суда

Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

Парижские сезоны

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Поселок Память Парижской коммуны был основан в Борском районе Нижегородской области через 15 лет после революционных событий во Франции и назывался Жуковский затон. Но в 1923 году советские власти решили дать ему громкое название, символизирующее победу пролетарской революции. С тех пор затонные мастерские превратились в судоремонтный завод — базовое предприятие поселка, а местные жители в шутку зовут себя «парижанами». В канун 150-летия Парижской коммуны корреспондент “Ъ-Приволжье” Андрей Репин побывал в поселке, чтобы посмотреть, как он живет.

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