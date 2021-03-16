ТМК объявила о закрытии сделки по покупке 86,54% акций ЧТПЗ

ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) объявило о завершении сделки по приобретению 86,54% акций ПАО «Челябинский трубопрокатный завод » (ЧТПЗ) у контролирующего акционера Андрея Комарова.

Как сообщает пресс-служба ТМК, в периметр сделки вошли производственно-сбытовые и сервисные активы, ломозаготовка и переработка, а также другие связанные с трубно-магистральным дивизионом ПАО «ЧТПЗ» активы. В компании подчеркивают, что нефтесервисный дивизион группа компаний «Римера» в периметр сделки не вошел. «ТМК ожидает получения существенного синергетического эффекта, в том числе за счет оптимизации загрузки мощностей и логистических расходов, а также расширения ассортимента выпускаемой продукции и роста операционной эффективности бизнеса»,– говорится в официальном сообщении компании. ТМК намерена приобрести оставшиеся 13,46% акций ЧТПЗ. Их владельцам будет выставлена оферта в соответствии с российским законодательством.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», сумма сделки по покупке ТМК основного пакета акций ПАО «ЧТПЗ» составила 84,2 млрд руб.