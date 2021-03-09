ТМК купила 86,5% акций ПАО «ЧТПЗ»

ПАО «Трубная металлургическая компания» Дмитрия Пумпянского приобрело у Андрея Комарова 86,54% акций ПАО «Челябинский трубопрокатный завод». Об этом говорится в официальном сообщении сторон. Уточняется, что для сделки получены все необходимые одобрения, в том числе от Федеральной антимонопольной службы.

«Текущая ситуация требует от нас ускоренного внедрения новых технологий добычи и транспортировки сырья, обустройства и сервиса скважин и инфраструктуры, - комментирует сделку Дмитрий Пумпянский. – Приобретенная компания – это признанный, сильный игрок трубного рынка с современным производством, высокопрофессиональным коллективом, собственными научными разработками, налаженными каналами продаж». Господин Пумпянский добавил, что объединение активов «даст мощный синергетический эффект» для всей отрасли, обеспечит энергетическую безопасность страны, решит стратегические задачи по импортозамещению. «Считаем, что с учетом новых мощностей сможем полностью удовлетворить потребности российских нефтегазовых компаний в высокотехнологичных продуктах»,- добавил он. Андрей Комаров выразил уверенность, что консолидация с ТМК «позволит ЧТПЗ и коллективу компании и в дальнейшем двигаться вперед».

Ранее стало известно о решении акционеров ЧТПЗ вывести из состава группы нефтесервисный бизнес – группу компаний «Римера», стоимость которой оценивается в $200-300 млн. Источники “Ъ” высказывали предположение, что акционеры группы решили сохранить за собой контроль над «Римерой» в преддверии продажи трубного бизнеса.