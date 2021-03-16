Гимназию Новосибирска проверили после сообщения о минировании

Сотрудники правоохранительных органов обследовали гимназию №14 Новосибирска (проспект Карла Маркса, 31) после сигнала о минировании. «В ходе проверки помещений никаких предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, обнаружено не было. Организация осуществляется деятельность в обычном режиме»,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сообщение об обнаружении неустановленного предмета в образовательном учреждении города поступило в полицию утром. Оно было отправлено по электронной почте. На место прибыла оперативная группа, которая эвакуировала учеников и педагогов, всего свыше 700 человек.

Илья Николаев