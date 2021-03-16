На «Ижводоканале» сменился директор

МУП «Ижводоканал» с 16 марта возглавил Дмитрий Муханов, который в прошлом работал в структуре Чепецкого механического завода. О назначении сегодня объявил глава Ижевска Олег Бекмеметьев. Новому руководителю предстоит заниматься реализацией масштабной программы по модернизации сетей, предполагающей вложение в течение 10 лет 10 млрд руб. Эксперты отмечают, что перед Дмитрием Мухановым стоит непростая задача по решению проблемы износа сетей.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев сегодня представил коллективу МУП «Ижводоканал» нового руководителя. Предприятие с 16 марта возглавил 46-летний Дмитрий Муханов, сообщила пресс-служба муниципалитета. Предыдущий директор «Ижводоканала» Александр Пономарев покинул этот пост спустя несколько месяцев после назначения в декабре 2020 года по семейным обстоятельствам. Обязанности директора до последнего времени исполнял главный инженер Владислав Катаев, который возглавлял предприятие до Александра Пономарева.

Глава города на встрече с коллективом обозначил основные точки роста для организации: «Прежде всего, это реализация инвестиционной программы с объемом инвестиций в 10 млрд руб., своевременное и качественное выполнение всех запланированных в программе мероприятий по модернизации сетей и оборудования, продолжение внедрения принципов бережливого производства, повышение эффективности работы всех структурных подразделений. И самое главное — это сохранение достойных условий труда для работников: достойная заработная плата и сохранение социального пакета»,— отметил господин Бекмеметьев.

Дмитрий Муханов долгое время работал на Чепецком механическом заводе в Глазове, в 2009-2017 годах возглавлял дочернее предприятие ЧМЗ ООО «Энергоремонт», занимающееся централизованным ремонтом и техническим обслуживанием технологического оборудования завода. Также отмечается, что он получил опыт работы в строительной отрасли на предприятии Росатома и других объектах. Отметим, что нынешний глава Ижевска Олег Бекмеметьев до октября 2018 года был главой Глазова.

По данным «Спарк-Интерфакс» выручка МУП «Ижводоканал» в 2019 году составила 1,76 млрд руб., чистая прибыль — 62,9 млн руб. Предприятие занимается водоснабжением и водоотведением Ижевска. Ранее городские власти заявляли, что доход приносит в первую очередь коммерческая деятельность водоканала по подключению организаций к сетям.

Осенью 2019 года «Ижводоканал» представил инвестиционную программу. За 10 лет в модернизацию сетей и оборудования предприятие планирует вложить 10,3 млрд руб. Финансовая модель включала ежегодное повышение тарифов на 30, 20, 20, 17, 10%. С 1 июля 2020 года тарифы по услугам водоканала увеличились на 30%, с 1 июля 2021 года вырастут на 20%. По данным пресс-службы администрации Ижевска, в 2020 году в сети и инженерную инфраструктуру было вложено 200 млн руб. собственных средств предприятия. В 2021 году «Ижводоканал» направит на реализацию инвестпрограммы 450 млн руб. Планируется, в частности, реконструировать и построить более 5 км водопроводных сетей и 3,5 км сетей водоотведения.

По словам председателям постоянной комиссии гордумы Ижевска по ЖКХ Ярослава Балобанова, нового руководителя «Ижводоканала» пока не представляли депутатам, возможно это произойдет в ближайшее время. С Дмитрием Мухановым он не знаком.

«Судя по биографии, он ремонтник, а это важно сейчас для предприятия с точки зрения реализации инвестиционных мероприятий. Здесь важно правильно планировать процесс модернизации сетей, проведения ремонтов и принимать работы»,— отметил господин Балобанов.

Директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Удмуртии», член общественной палаты Ижевска Ирина Пономарева считает, что перед новым руководителем стоят более глобальные задачи, чем было ранее. «Предприятие работает ровно, но надо понимать, что долгое время в городе не поднимали тарифы на водоснабжение и водоотведение, больших вложений в модернизацию не было, поэтому оно подотстало в развитии. Это надо восполнять. Все знают, в каком состоянии находятся сети, износ высокий. Теперь у водоканала грандиозные планы, работы много. Посмотрим, как получится это у нового директора»,— сказала госпожа Пономарева.

Михаил Красильников