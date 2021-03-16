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Персональная выставка петербургского фотографа Андрея Гусева

Специальный проект ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге и компании Borenius Russia

17 марта 2021 года
Галерея дизайна | bulthaup, ул. Большая Конюшенная, 2

С первыми весенними оттепелями, устав от ковидных ограничений, управляющий партнер Borenius Russia Андрей Гусев решил провести встречу друзей и клиентов и насладиться творчеством восходящей звезды Северной Пальмиры — своего однофамильца фотографа Андрея Гусева.

Отсчет своей фотографической истории Андрей ведет с 1986 года, когда впервые взял в руки пленочный фотоаппарат. Работы Андрея неоднократно использовались для оформления интерьеров и фирменных стилей компаний, среди его заказчиков — Honka, Volvo Penta.

Его любимые направления – пейзажная и абстрактная фотографии, макросъемка. Перейдя в 2004 году на «цифру», Андрей продолжает смело использовать новые приемы и технологии, создавая на их основе работы, в которых совмещаются технологичность, красота линий и ритм жизни.

При поддержке:

По вопросам сотрудничества и участия обращайтесь в отдел информационных проектов:

Анастасия Груздева, заместитель руководителя службы информационных проектов,тел.: +7 (911) 960-21-22, gruzdeva@spb.kommersant.ru

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