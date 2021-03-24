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12:08
ФАС не ожидает сильного роста цен на топливо
13:28
В Петербурге запустят производство электронных модулей
12:54
Смольный выделит более 200 млн рублей на субсидии организаторам городских праздников
12:35
Петербургский международный культурный форум проведут в очном формате
11:41
В Петербурге за сутки выявили 807 новых случаев коронавируса
11:14
Смольный намерен приобрести для очередников более 130 квартир
10:35
В Петербурге на 15% выросло число пациентов с COVID-19, которым потребовалась помощь медиков
10:05
Срок сдачи ледокола «Сибирь» перенесен на декабрь
09:33
В Петербурге к матчам Евро-2020 могут организовать еще одну фан-зону
09:08
Стоимость реставрации Александро-Невской лавры может составить 6 млрд рублей
08:44
В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту халатности при организации прохода в Хибины
23/03
Сады и парки Санкт-Петербурга закроют на просушку 24 марта
23/03
Полицейские ликвидировали под Петербургом подпольную нарколабораторию
23/03
«Россия» частично возобновляет полеты на Кипр из «Пулково»
23/03
Петербургские отделения «Яблока» и Партии Роста заявили о недопуске своих кандидатов в избиркомы
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Женщины и мужчины по-разному оценили кампанию от бренда премиальных пельменей
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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
17 марта в галерее дизайна | bulthaup прошло открытие персональной выставки фотографа Андрея Гусева при поддержке юридической компании Borenius Russia.
Ъ-Санкт-Петербург-Online
от
24.03.2021, 13:25
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