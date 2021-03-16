«Ковидные» отделения в 11 больницах Прикамья возобновили оказание плановой помощи

В Пермском крае продолжает возвращение в обычный режим больничных отделений, с осени прошлого года перепрофилированных для лечения больных с коронавирусной инфекцией. За два с половиной месяца этого года к оказанию плановой помощи частично или полностью вернулись отделения в одиннадцати медицинских учреждениях региона. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

По данным краевого минздрава, с 11 февраля частично переведены в штатный режим работы койки в клинической больнице Свердловского района, полностью — в Очерской больнице. С 18 февраля возобновлен плановый прием в Северной больнице Коми-Пермяцкого округа и частично в Лысьвенской больнице, с 19 февраля — полностью в Суксунской и частично в Октябрьской районных больницах. С 24 февраля к штатной работе вернулась часть ранее перепрофилированных коек в краевом кардиологическом диспансере. С 26 февраля восстановлено оказание плановой помощи в филиале клинической больницы Свердловского района на ул. Серпуховской.

С 1 марта прекратила прием пациентов с COVID-19 больница «РЖД-Медицина», к штатной работе вернулся филиал Пермского госпиталя ветеранов войн. Восстановлен плановый прием в Березовской районной больнице и городской клинической больнице им. С. Н. Гринберга, частично — в краевой больнице им. Вагнера в Березниках. С 11 марта уменьшен «ковидный» фонд в медико-санитарной части №1.

Всего с начала года из «ковидного» фонда в штатный режим работы возвращено 2436 коек.