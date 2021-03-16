Телеаудитория «Грэмми» в 2021 году снизилась до исторического минимума

63-я церемония вручения премии «Грэмми» принесла транслировавшему ее американскому телеканалу CBS наименьшую аудиторию за все время существования премии, сообщает издание Variety со ссылкой на данные аналитического агентства Nielsen. Аналитики также отметили снижение рейтинга «Грэмми» среди взрослых от 18 до 49 лет: трансляция 2021 года получила рейтинг 2,1 балла, в то время как шоу 2020 года — 5,4 балла.

Премию «Грэмми» в прямом эфире или в записи в день трансляции смотрели в среднем 8,8 млн жителей США, сообщает Variety. До 2021 года наименее популярной церемонией вручения «Грэмми» была церемония 2006 года c 17 млн зрителями. Церемонию 2020 года с поправкой на часовые пояса смотрели 18,7 млн человек.

Число просмотров церемонии «Грэмми» на стриминговых сервисах выросло на 83% за год, отметили аналитики Nielsen. В США шоу транслировалось по кабельному ТВ, на сайте и в приложениях CBS, а также в сервисе Paramount+.

«Грэмми-2021» прошла 14 марта в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Нэшвилле в онлайн-режиме. Премия «Песня года» была присуждена композиции «I Can't Breathe» исполнительницы H.E.R. Лауреатами премий в ключевых категориях также стали Megan Thee Stallion, Билли Айлиш и Тейлор Свифт. Американская певица Бейонсе по итогам церемонии стала обладательницей наибольшего числа статуэток за карьеру.