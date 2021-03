Бейонсе установила рекорд по числу «Грэмми» среди женщин

Американская певица Бейонсе вышла на первое место среди женщин по числу наград премии «Грэмми», на ее счету 28 статуэток. Ранее лидером была кантри-певица Элисон Краусс (27 наград). Самое большое количество премий у дирижера Георга Шолти (31).

Бейонсе победила в номинациях «Лучшее музыкальное видео» за клип на песню Brown Skin Girl, «Лучшая песня в жанре R&B» за композицию Black Parade. Также она получила награду в категории «Лучшая рэп-песня» за дуэт с Megan Thee Stallion «Savage».

