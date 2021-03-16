Жилья становится меньше

Переход на проектное финансирование оказал влияние на сокращение новых проектов по застройке жилья в Москве. Объем предложения квартир в новостройках за год сократился на 20%, став минимальным с осени 2015 года. Это происходит на фоне сохраняющегося повышенного покупательского спроса.

В феврале совокупный объем предложения жилья на первичном рынке Москвы составил 11,8 тыс. квартир, сократившись на 20% относительно аналогичного периода прошлого года. Такие данные в своем исследовании приводят аналитики «Метриум». Относительно января значение сократилось на 10%. Текущий объем предложения в компании называют минимальным с октября 2015 года (11,3 тыс. квартир), после которого показатель начал постепенно увеличиваться, достигнув пика в августе 2017 года (21,8 тыс.). После текущий объем предложения стабилизировался, вернувшись к падению лишь в 2020 году.

Спад, по мнению аналитиков «Метриум», во многом объясняется тем, что застройщики начали выставлять на продажу меньше квартир. Так, осенью 2015 года в каждом из представленных на рынке проектов продавалось в среднем 340 квартир, то теперь только 131–201. Этот тренд во многом объясняется переходом рынка на проектное финансирование.

«Застройщики стали дробить проекты на маленькие кусочки: так проще строить дома по очереди и закрывать эскроу-счета при получении разрешения на ввод в эксплуатацию»,— рассуждает управляющий партнер «Метриум» Мария Литинецкая.

Риск низких продаж, который мог бы остановить стройку, при этом больше не влияет на поведение девелоперов, которые заинтересованы в том, чтобы держать в экспозиции оптимальный объем предложения, добавляет госпожа Литинецкая. Коммерческий директор «Кортрос-Москва» Дмитрий Железнов говорит и об общем замедлении активности застройщиков: переход на банковское финансирование оказался не для всех простым и некоторые компании были вынуждены отложить старт продаж или вовсе отказаться от реализации новых проектов. Одновременно, по словам Марии Литинецкой, девелоперы изменили парадигму застройки: теперь они стремятся к индивидуальному неймингу каждого построенного дома, уходя от схемы «застроить весь проект домами комфорт-класса».

Эти тенденции разворачиваются на фоне сохраняющегося повышенного спроса на рынке первичной недвижимости. Согласно оценкам Dataflat.ru, в феврале на первичном рынке в старых границах Москвы в рамках договоров долевого участия было продано 336,5 тыс. кв. м квартир и апартаментов, это на 37% выше значения за аналогичный период прошлого года. Средняя стоимость первичной недвижимости без скидок за год выросла на 17%, до 272,2 тыс. руб. за кв. м, а оценочная выручка девелоперов достигла 91,6 млрд руб., увеличившись за аналогичный период на 60%.

Александра Мерцалова