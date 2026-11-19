На неделе, когда Вашингтон обнародовал новые ограничения на экспорт полупроводников и доступ к вычислительным мощностям, Си Цзиньпин приветствовал Трампа у подножия трапа самолета, прямо на летном поле, нарушив таким образом почти 50-летнюю традицию. Си Цзиньпин заявил местным СМИ, что Китай является страной «хороших манер» «с традицией взаимности», и настаивал на том, что Трамп сделал то же самое во время его визита в Белый дом в сентябре. Последний фактически стал первым американским президентом после Кеннеди, который отправился на базу ВВС Эндрюс, чтобы поприветствовать своего коллегу, не считая визитов папы римского. Столь же впечатляюще на протокольном уровне Путина в аэропорту встречал Цай Ци, один из семи членов Постоянного комитета Политбюро, считающийся одной из самых влиятельных фигур в ближайшем окружении Си Цзиньпина.