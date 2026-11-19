«Декорация для большой политики»
Какие вопросы стали наиболее обсуждаемыми на саммите АТЭС: оценки СМИ
Проходящий в Шэньчжэне саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества стал главной темой обсуждения мировых СМИ. Многие обозреватели отмечают, что экономическая повестка саммита нередко отходила на второй план, поскольку лидеры ряда стран использовали саммит как возможность обсудить политические вопросы и военные конфликты.
«Синьхуа» (Пекин, КНР)
Си Цзиньпин призвал к построению Азиатско-Тихоокеанского сообщества во имя совместного процветания
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов решительно и смело идти вперед со всеми партнерами, сообща стремиться к построению Азиатско-Тихоокеанского сообщества во имя совместного процветания Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Си Цзиньпин призвал деловые круги региона поддерживать предпринимательский дух и вносить новый весомый вклад в экономическую интеграцию в АТР.
«Азиатско-Тихоокеанский регион — простор совместного развития для всех нас, где мы сотрудничаем плечом к плечу»,— сказал Си Цзиньпин. В условиях, когда мир становится все более нестабильным, а мировая экономика испытывает недостаток импульса для роста, председатель КНР заявил, что регион должен ответить на «сложные вопросы нашего времени»: что выбрать — открытость или закрытость, объединение или разъединение, реформу или приверженность старому.
В своем ответе Си Цзиньпин выдвинул предложения о том, как регион может процветать, призвав экономики АТЭС обеспечить мирную и стабильную обстановку, наводить мосты для открытого сотрудничества, стимулировать драйверы инновационного роста и расширять взаимовыгодное сотрудничество.
Associated Press (Нью-Йорк, США)
Саммит AТЭС стал декорацией для большой политики, затмевающей разговоры об открытой торговле и ИИ
Страны должны объединиться в деле сохранения открытости торговли и технологического развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин лидерам стран, присутствовавшим на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в утыканном небоскребами финансовом центре Шэньчжэня.
Напыщенные встречи стран Тихоокеанского региона в рамках АТЭС продемонстрировали лидерство Китая в области искусственного интеллекта и других диковин XXI века. Однако их затмевает политика больших держав, поскольку Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин готовятся встретиться позже в тот же день на беспрецедентном трехстороннем саммите.
Ожидается, что встреча Си Цзиньпина, Трампа и Путина будет посвящена гораздо более широкому кругу вопросов, включая ядерное оружие и конфликты на Украине и Ближнем Востоке.
Le Grand Continent (Париж, Франция)
Си Цзиньпин, Трамп и Путин наконец-то сделали свою семейную фотографию
Вы видите их повсюду. Но что на самом деле демонстрируют картинки из Шэньчжэня? Исторический день, тщательно спланированный Коммунистической партией, чтобы поставить Китай в центр мира.
На неделе, когда Вашингтон обнародовал новые ограничения на экспорт полупроводников и доступ к вычислительным мощностям, Си Цзиньпин приветствовал Трампа у подножия трапа самолета, прямо на летном поле, нарушив таким образом почти 50-летнюю традицию. Си Цзиньпин заявил местным СМИ, что Китай является страной «хороших манер» «с традицией взаимности», и настаивал на том, что Трамп сделал то же самое во время его визита в Белый дом в сентябре. Последний фактически стал первым американским президентом после Кеннеди, который отправился на базу ВВС Эндрюс, чтобы поприветствовать своего коллегу, не считая визитов папы римского. Столь же впечатляюще на протокольном уровне Путина в аэропорту встречал Цай Ци, один из семи членов Постоянного комитета Политбюро, считающийся одной из самых влиятельных фигур в ближайшем окружении Си Цзиньпина.
RFI (Париж, Франция)
Почему встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина вызывает вопросы в Вашингтоне
Ожидается, что эта беспрецедентная трехсторонняя встреча президентов США, Китая и России будет краткой и не приведет к какому-либо формальному соглашению. Но меню очень насыщенное: военный конфликт на Украине, энергетический кризис на Ближнем Востоке и передача важных технологий.
Это первая дипломатическая встреча такого масштаба для Дональда Трампа после его поражения на промежуточных выборах 3 ноября. И хотя глава Белого дома сохраняет контроль над внешней политикой, ряд избранных должностных лиц, как консервативных, так и прогрессивных, не скрывают своего скептицизма по поводу целей этого широко разрекламированного мини-саммита.
Среди демократов беспокойство вызывает то, что Дональд Трамп, чрезмерно озабоченный восстановлением своего имиджа после поражения на промежуточных выборах, займет позиции, неблагоприятные для американских интересов. Они опасаются дальнейших уступок России под предлогом ускорения мирного урегулирования на Украине и внимательно следят за технологическими сделками, обсуждавшимися с Китаем после скандала с Nvidia.
The Guardian (Лондон, Великобритания)
Си Цзиньпин выступает против протекционизма, приветствуя Трампа на саммите АТЭС
В среду утром председатель КНР Си Цзиньпин выступил с призывом к странам Азиатско-Тихоокеанского региона против торгового протекционизма перед тем, как отправиться в аэропорт, чтобы встретить редкими (для таких случаев.— “Ъ”) объятиями Дональда Трампа, администрация которого недавно наложила еще более жесткие ограничения на экспорт продвинутых чипов.
Председатель КНР провел день открытия саммита АТЭС, постоянно перестраиваясь между политикой в духе многостороннего сотрудничества и политикой в духе великих держав, а кульминацией дня стало групповое фото, на котором он стоял в центре рядом с другими лидерами. По бокам от него были Дональд Трамп и Владимир Путин — их трехсторонняя встреча-блокбастер станет главным событием четверга, когда саммит перейдет в свою рабочую фазу.
Открытость была основной темой его (Си Цзиньпина.— “Ъ”) вступительной речи, представлявшей Китай поборником свободной торговли и технологических инноваций. Критики Пекина давно обвиняют его в лицемерии в этом вопросе, указывая на препятствия, с которыми сталкиваются многие иностранные компании при выходе на огромный китайский рынок.