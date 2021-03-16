Фальшивобанкирщина

“Ъ” обнаружил работу лжебанка, который прикрывался лицензией действующего Киви-банка. На его сайте присутствовали фотографии якобы руководства банка с цитатами известных бизнесменов. А продукты, например вклады, предлагались под заманчивые проценты, но с обязательным предварительным заполнением анкеты с персональными данными потенциального клиента. По мнению экспертов, цель создания таких «банков» — сбор данных граждан, хотя нельзя исключать и попытки реального мошенничества — хищения средств под видом вкладов.

Фальшивый, но действующий банк работает под названием АО «Монолит-Капитал банк». В описании позиционирует себя как «универсальный коммерческий банк». На сайте размещена информация о генеральной лицензии ЦБ на осуществление банковских операций №2241 от 22 января 2015 года. Проверка данного номера лицензии на сайте ЦБ показывает, что она закреплена за вполне реальным Киви-банком. АО «Монолит-Капитал банк» в списках ЦБ не значится, схожий по названию банк «Монолит» лишился лицензии в 2014 году.

В Киви-банке “Ъ” указали, что они никак не связаны указанной организацией. Домен «Монолит-Капитала» был создан 27 февраля 2021 года. В отличие от сайтов реальных банков там нет ни реквизитов, ни отчетности. Зато на сайте есть предложение по вкладам с доходностью до 11% годовых. Когда “Ъ” позвонил по указанному номеру, чтобы уточнить информацию о вкладах, ответивший специалист представился «службой клиентской поддержки "Монолит-Капитала"». Однако информацию, по его словам, банк предоставляет или своим заемщикам, или тем, кто предварительно заполнит анкету, указав персональные данные. После проверки «службой безопасности» банк сам свяжется с клиентом и предоставит информацию по продуктам. «У нас также присутствуют две формы обслуживания: дистанционное и персональная форма. Дистанционно — на всю территории РФ, а по персональной форме — если есть возможность прибыть в отделение нашего банка»,— проговорил сотрудник колл-центра.

Наиболее вероятной целью злоумышленников является сбор персональных данных граждан, полагает представитель компании RTM, специализирующейся на информационной безопасности. Номер телефона «банка» индексируется как мошеннический, именно с него поступали ранее звонки гражданам от «службы безопасности Сбербанка», говорит “Ъ” руководитель службы информационной безопасности ГК «Элекснет» Иван Шубин.

Корреспондент “Ъ” попытался физически попасть в «отделение в Москве». Однако по указанному адресу найти его не удалось, там располагается агентство аренды недвижимости SOK, охрана сообщила, что ни один банк не арендует у них пространство. Когда “Ъ” перезвонил по телефону лжебанка, чтобы попросить помочь пройти к ним, собеседник “Ъ” сообщил, что кредитный отдел и служба клиентской поддержки находятся в Москве, но по другому адресу и не принимают население.

В ЦБ “Ъ” сообщили, что сайт уже «отправлен регистратору доменных имен для снятия с делегирования». «Выявление сайтов мошеннических структур и фишинговых сайтов ведется постоянно,— отметили там.— Регулятор инициирует их блокировку». Однако некоторое время назад зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов обращал внимание на то, что скорость закрытия фишинговых сайтов оставляет желать лучшего. «В некоторых случаях промежуток между обнаружением сайта до завершения его работы превышает 30–40 дней»,— указывал он.

Согласно статистике ЦБ, в 2020 году была инициирована блокировка 1034 сайтов лжебанков — это почти в два раза больше, чем в 2019-м. Банк России призывает граждан быть внимательными и осторожными: «Право предоставлять банковские услуги имеют только организации, имеющие лицензию Банка России. Проверить ее наличие можно на сайте регулятора». В то же время само по себе создание подобных сайтов не влечет какой-либо ответственности, но если с их помощью у граждан вымогают денежные средства под видом банковских услуг (например, привлечение вкладов) или происходит хищение денежных средств со счетов клиентов банка, то за это может грозить уголовная ответственность по ст. 159 УК РФ (мошенничество), указал “Ъ” адвокат АБ «Андрей Городисский и партнеры» Дмитрий Якушев.

Ольга Шерункова, Максим Буйлов, Юлия Степанова