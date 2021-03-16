Следственный комитет проверил таможню

В Астраханской области задержан начальник региональной таможни Ильдар Саидов. Как сообщил „Ъ“ источник в правоохранительных органах, господина Саидова подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В астраханской таможне задержание руководителя не комментируют. В минувшее воскресенье сотрудники Следственного комитета задержали бывшего начальника отдела Санкт-Петербургской таможни по подозрению в получении взятки.

Следователи СКР и сотрудники ФСБ в понедельник задержали начальника астраханской таможни Ильдара Саидова, сообщил „Ъ“ источник в правоохранительных органах. Официальных комментариев о задержании следственные органы пока не дают. По данным „Ъ“, господин Саидов подозревается в превышении должностных полномочий, совершенном должностным лицом и повлекшем тяжкие последствия (п. «в», ч. 3, ст. 286 УК РФ). Следствие считает, что господин Саидов мог принимать решения о снижении таможенных пошлин для некоторых коммерсантов.

Начальнику таможни грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Расследованием дела занимается центральный аппарат Следственного комитета России (СКР). В управлении СКР по Астраханской области „Ъ“ сказали, что в оперативных мероприятиях участвовали столичные следователи и областной СКР не имеет отношения к задержанию начальника таможни. В региональном управлении ФСБ не отвечали на звонки.

В Южном таможенном управлении „Ъ“ сообщили, что не обладают никакой информацией о задержании господина Саидова. В астраханском таможенном управлении „Ъ“ подтвердили, что в течение дня сотрудники спецслужб и правоохранительных органов действительно работали в ведомстве, однако пояснить, с чем это связано, не смогли.

Источник в правоохранительных органах сообщил „Ъ“, что после задержания Ильдар Саидов может быть этапирован в Москву для проведения следственных действий.

51летний Ильдар Саидов руководит астраханской таможней с 9 июня 2017 года, до этого с января 2017 года он исполнял обязанности главы ведомства. В таможенных органах господин Саидов служит с 1995 года. Согласно официальной биографии, до сентября 2010 года занимал должности в татарстанской таможне, с ноября 2011-го по сентябрь 2014 года был начальником таможенного поста Морской порт Кавказ Краснодарской таможни, с сентября 2014-го по февраль 2015 года — первый заместитель начальника краснодарской таможни. С февраля 2015 года — первый заместитель начальника Южной оперативной таможни.

В этот же день Следственный комитет РФ сообщил о задержании бывшего начальника отдела санкт-петербургской таможни Олега Гусева, работавшего там до 30 октября 2019 года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следствие считает, что в декабре 2018 года господин Гусев потребовал от представителей ООО «Таллер» 20 млн руб. Взятка предполагалась за «непринятие предусмотренных законом мер в рамках мероприятий таможенного контроля» в отношении этой коммерческой организации. Товары торговой марки «Таллер» проходили таможенный контроль с мая 2018 года. Следствие считает, что Олег Гусев получал деньги через посредников с декабря 2018го по январь 2019 года.

С осени 2019 года Олег Гусев скрывался от следствия и был объявлен в розыск. В минувшее воскресенье, 14 марта, он был задержан в московском аэропорту Шереметьево, а в понедельник по ходатайству следствия арестован Басманным судом.

Сергей Петунин