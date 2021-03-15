«Русагро» сообщила о росте цен на сахар на 78% в четвертом квартале 2020 года

Компания «Русагро» сообщила о росте цены реализации сахара на 78% в четвертом квартале 2020 года относительно аналогичного периода годом ранее. Подорожание компенсировало снижение объемов продаж сахара на 52% и уменьшение выручки, сообщается в отчете группы.

За весь 2020 год цена реализации сахара выросла на 7%, объемы продаж упали на 21%. «Цена реализации сахара возросла в результате повышения спроса в условиях более низкого урожая сахарной свеклы в 2020 году и пандемии COVID-19»,— говорится в материале.

Выручка «Русагро» за 2020 год выросла на 20 799 млн руб. и составила 158 971 млн руб. Чистая прибыль за год составила 24 297 млн руб. (+150%).

Напомним, российские власти в декабре объявили комплекс мер для борьбы с ростом цен на несколько категорий продуктов. Производители и торговые сети заключили соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Введена квота на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы. Действует экспортная пошлина на пшеницу.

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