Как белка в банкротстве

Управление Росимущества выставило на продажу 99% в уставном капитале банкротящегося ООО «Био технологии», которое реализовывало в Республике Алтай крупный проект по производству белкового концентрата. Начальная стоимость лота — 685,6 млн руб. Доля находится в залоге у дочернего предприятия «Юга Руси», выкупившего права требования по долгам завода у РСХБ. Аналитики считают «Юг Руси» наиболее вероятным покупателем актива. Бывшие руководители «Био технологий» полагают, что восстановление производства может обойтись в несколько сотен миллионов рублей.



Территориальное управление Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай объявило открытые торги по продаже 99% в уставном капитале признанного банкротом производителя белкового концентрата ООО «Био технологии» (Республика Алтай). Контрольный пакет компании принадлежит ООО «УК „Траст групп“» и находится в залоге у ООО «Уразовский элеватор» (входит в агрохолдинг «Юг Руси»)

Предприятие «Био технологии» введено в эксплуатацию в 2014 году, инвестиции в запуск, как сообщается на сайте компании, составили 1,3 млрд руб. Завод в Республике Алтай рассматривался как пилотный в проекте «Протеин России» по созданию сети предприятий по производству из масличных культур белкового концентрата — протеиносодержащего кормового материала для животноводства и птицеводства. С 2016 года планировалось поэтапно создать еще четыре завода — в Воронежской, Волгоградской областях, Татарстане и Алтайском крае — каждый производственной мощностью 25 тыс. т белка в год. В итоге был построен только завод в Республике Алтай, мощностью 2,4 тыс. т белкового концентрата подсолнечника в год. В настоящее время завод не работает. ООО «Био технологии» было признано банкротом в декабре 2019 года по иску Россельхозбанка (РСХБ). Требования банка, включенные в реестр, составляли около 1,67 млрд руб. они были выкуплены в сентябре 2020 года в рамках договора цессии «Уразовским элеватором», который теперь является основным кредитором и держателем залога — 99% в уставном капитале «Био технологий». РСХБ осенью прошлого года заявлял о планах цессионария восстановить производство уже в 2021 году, сам «Юг Руси» свой интерес к алтайскому активу не комментирует. По данным «СПАРК-Интерфакс», 1% «Био технологий» принадлежит «РСХБ-финанс», 99% — кузбасской ООО «УК „Траст групп“», где 61% — у Владислава Германа.

Электронный аукцион назначен на 9 апреля, прием заявок завершится за четыре дня до него. Начальная цена лота определена судом на основании экспертизы. Согласно заключению оценщика, рыночная стоимость имущественного комплекса предприятия по состоянию на 15 июня 2018 года составляла 1,4 млрд руб., а рыночная стоимость 99% доли в уставном капитале ООО «Био технологии» по состоянию на 1 января 2018 года — 685,6 млн руб. «с учетом удовлетворительного финансового состояния организации, но при высоком риске потери устойчивости». Основанием для проведения торгов стало постановление судебных приставов-исполнителей УФССП России по Республике Алтай. Решение об обращении взыскания на долю и проведении торгов было вынесено в рамках обособленного спора по иску РСХБ в январе 2020 года. Позднее, после смены кредитора, суд изменил взыскателя с РСХБ на «Уразовский элеватор».

Конкурсный управляющий «Био технологий» Егор Ищенко уточнил „Ъ-Сибирь“, что продажа доли компании на процедуру банкротства не влияет. «Может быть, там сейчас появится новый учредитель и скажет, что гасит всю сумму реестра, тогда прекратим процедуру банкротства»,— предположил он.

Бывший коммерческий директор «Био технологий» Никита Голиков рассказал, что проект не состоялся в запланированном объеме из-за сбоя в поставке и настройке оборудования: «Нас подвел технологический партнер, который брал на себя обязательства под ключ построить завод и запустить технологию. В связи с этим образовалась задолженность перед банком». По словам господина Голикова, из-за ошибки в расчетах, которую позже признал сам исполнитель, пусконаладка вместо трех месяцев длилась два года и так и не была завершена. Завод в результате вышел на мощность в 2,5 раза ниже заявленной. Никита Голиков также отметил, что «Юг Руси» общался с представителями «Био технологий» о возможности восстановления производства, но принял ли агрохолдинг в итоге решение о развитии завода или его перепродаже, ему неизвестно. Господин Голиков оценивает инвестиции в восстановление работы алтайского проекта в несколько сотен миллионов рублей.

Выкуп доли «Био технологий» на торгах может быть формой инвестиции третьего лица, которое и будет фактическим владельцем предприятия после его выхода из банкротства, считают эксперты. Главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов отмечает, что в данной ситуации предприятие-банкрот, вполне вероятно, может быть выкуплено структурами самого «Юга Руси», который таким образом может продолжить экспансию на алтайский рынок. Господин Антонов напомнил, что ранее агрохолдинг приобрел имущество другого банкрота — «Бийского комбината хлебопродуктов». Другие претенденты на долю в «Био технологиях» вряд ли появятся, считает аналитик.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин пояснил, что смена кредитора не повлияет на исполнительное производство — вместо РСХБ деньги получит «Уразовский элеватор». «„Уразовский элеватор“ вправе не обращать взыскание на залог, но в таком случае залог будет утрачен, доля не остается заложенной»»,— уточнил он.

Между тем, партнер КА «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская отмечает, что в ситуации открытия процедуры конкурсного производства в отношении должника рыночная стоимость доли участия в его уставном капитале становится равной нулю, «поскольку до каких-либо выплат в пользу участников общества дело не дойдет, а по завершении конкурсного производства само юридическое лицо исключается из ЕГРЮЛ». Партнер, адвокат коллегии адвокатов «Делькредере» Максим Степанчук предположил, что с учетом стоимости активов «Био технологий», которая сопоставима со стоимостью доли в компании, желающих покупать ее 99% не найдется: «В таком случае торги будут признаны несостоявшимися. Если торги не состоятся и второй раз, то у взыскателя возникнет право оставить долю за собой». Господин Степанчук также отметил, что если действия приставов по реализации доли «Био технологий» согласованы с кредитором, то это один из этапов плана по очищению актива от долгов.

Дарья Решетникова