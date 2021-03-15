«Совкомфлот» заякорил прибыль

Высокие ставки на фрахт нефтяных танкеров и продолжающийся рост сегмента индустриальных проектов увеличили прибыль «Совкомфлота» по итогам 2020 года на 18,4%, почти до $267 млн. Выручка группы в тайм-чартерном эквиваленте выросла на 1,6%, до $1,35 млрд. По итогам 2020 года «Совкомфлот» готовится выплатить $225 млн дивидендов.

Чистая прибыль крупнейшей в России судоходной компании «Совкомфлот» по итогам 2020 года по МСФО выросла на 18,4%, почти до $267 млн, сообщила компания сегодня, 15 марта. Выручка в тайм-чартерном эквиваленте увеличилась на 1,6%, до $1,35 млрд, в то же время показатель обычной выручки упал менее чем на 1% и составил $1,65 млрд. EBITDA выросла на 9,8%, до $903,4 млн.

2020 год стал годом серьезных испытаний для мировой танкерной индустрии в условиях введения серьезных ограничений, вызванных пандемией, отметил гендиректор «Совкомфлота» Игорь Тонковидов.

Группа продемонстрировала устойчивость своей бизнес-модели, в полной мере использовала высокую фазу рынка и даже в условиях исключительной рыночной волатильности добилась роста ключевых производственных и финансовых показателей, притом что наибольший прирост достигнут в сегментах бизнеса с высокой добавленной стоимостью, заявил топ-менеджер. Первый заместитель гендиректора, финансовый директор «Совкомфлота» Николай Колесников напомнил, что компания в 2020 году поставила рекорд по EBITDA. В октябре 2020 года «Совкомфлот» привлек более $500 млн в рамках IPO на Московской бирже.

В 2016–2018 годах на фоне падения ставок фрахта из-за сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ «Совкомфлот» показывал убытки, выйдя в плюс в 2019 году.

Сейчас более половины выручки компании в тайм-чартерном эквиваленте ($681 млн) приходится на обслуживание индустриальных проектов по долгосрочным контрактам (транспортировка сжиженного газа и обслуживание шельфовых проектов челночными танкерами ледового класса и ледокольными судами снабжения). Прибыль от эксплуатации судов в индустриальных сегментах выросла на 5,4%, до $545,4 млн, а рентабельность сохранилась на уровне 80%.

Ключевым фактором роста выручки в индустриальных сегментах стал ввод в эксплуатацию в 2020 году двух новых газовозов СПГ Atlanticmax грузовместимостью 174 тыс. куб. м («СКФ Лаперуз» и «СКФ Баренц»).

Суда отфрахтованы Total и Shell по долгосрочным тайм-чартерным договорам. В январе текущего года компания приняла в эксплуатацию третий газовоз этой серии «СКФ Тиммерман» (отфрахтован Shell). Кроме того, в начале года «Совкомфлот» и Total заключили тайм-чартерный договор, предусматривающий строительство еще одного такого газовоза (дата поставки — третий квартал 2023 года) с опционом на один или два аналогичных судна.

Другую половину выручки в тайм-чартерном эквиваленте обеспечили «Совкомфлоту» конвенциональные танкерные сегменты бизнеса (транспортировка сырой нефти и нефтепродуктов). Объем выручки в них вырос на 9,9%, до $626,4 млн. В первую очередь это обусловлено положительной динамикой фрахтовых ставок в первом полугодии 2020 года, поясняют в «Совкомфлоте».

С третьего квартала 2020 года наблюдалась коррекция рынка под влиянием сезонных факторов и падения спроса на нефть и нефтепродукты в условиях пандемии.

Снижение ставок в тайм-чартерном эквиваленте для судов группы в четвертом квартале составило 22% по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как общемировое снижение индекса доходности танкеров, по данным Clarkson, достигло 30% за тот же период.

По итогам 2020 года прибыль от эксплуатации судов в конвенциональных танкерных сегментах группы выросла на 15,9%, до $414,4 млн, а показатель рентабельности по прибыли составил 66%. Общемировой объем заказа новых судов сократился до исторически минимальных значений, одновременно продолжаются вывод возрастных судов из эксплуатации и продажа их на лом, говорят в «Совкомфлоте». С учетом этих факторов уровень предложения тоннажа во всех сегментах рынка танкерных перевозок начинает приходить в баланс с сохраняющимся низким уровнем спроса, поясняют там.

Компания позитивно оценивает перспективы восстановления рыночного цикла, что будет связано с положительной динамикой уровня фрахтовых ставок при увеличении объемов производства нефтепродуктов, а также восстановлением прежних объемов добычи и транспортировки нефти, считают в «Совкомфлоте».

В 2020 году «Совкомфлот» вдвое увеличил объем законтрактованной будущей выручки, до $24 млрд.

Так, компания самостоятельно и через СМАРТ (совместное предприятие c НОВАТЭКом) заключила с «Арктик СПГ 2» долгосрочные контракты на отфрахтование 17 новых ледокольных газовозов. В рамках этих договоров общий объем законтрактованной будущей выручки «Совкомфлота» — около $14 млрд.

«Совкомфлот» полагает, что целевые дивидендные выплаты по результатам года могут составить $225 млн. Согласно дивидендной политике, компания платит акционерам (крупнейший из них — РФ с долей 82%) половину прибыли.

Анастасия Веденеева