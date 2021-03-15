Агентство по сохранению объектов исторической среды создали в Нижегородской области

Автономную некоммерческую организацию «Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды» создали в Нижегородской области для привлечения инвесторов к реставрации объектов культурного наследия и ценной застройки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Организация создана для эффективного управления объектами недвижимости, обладающими историко-культурной ценностью, с целью их сохранения, восстановления и реинтеграции в современный экономический, культурный и градостроительный контекст»,— говорится в сообщении. Учредителями стали правительство Нижегородской области и центр сохранения и развития исторической среды «Заповедные кварталы».

Агентство возглавил председатель правления «Поволжской гильдии строителей», директор «Нижегородского центра культурного наследия» Дмитрий Ивагин. Его советником стала эксперт Министерства культуры РФ, кандидат исторических наук, градозащитница Анна Давыдова.

«Очень часто задается вопрос: исторический дом спасли от сноса после его расселения, но что с ним будет дальше, где и как найти средства на его реставрацию, как привлечь инвесторов, какая новая функция у здания будет? Есть ли смысл вообще сохранять такие дома, если не определено будущее? Цель агентства – системно заниматься этими вопросами»,— рассказала Анна Давыдова.

Ранее в Нижнем Новгороде поменяли порядок формирования перечня ветхих домов, не признанных объектами культурного наследия и подлежащих сносу. Теперь при составлении списка домов под снос власти будут учитывать мнение экспертов и общественников. В случае, если дом все же решат сносить, при последующей застройке участка будут учитывать архитектурные решения прежнего строения. При сносе деревянных домов планируется сохранять ценные декоративные элементы.