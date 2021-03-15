Демпартия Италии выступила единодушно и чрезвычайно

Бывший премьер-министр Италии Энрико Летта приступил к работе в качестве нового секретаря Демократической партии. Из-за неожиданного ухода с этого поста Николы Дзингаретти и пандемии голосование пришлось проводить в чрезвычайном режиме — в рамках заседания партийной ассамблеи, которое к тому же впервые было созвано по видеосвязи. Неожиданной оказалась и предложенная на безальтернативной основе кандидатура Энрико Летты, отошедшего от реальной политики еще семь лет назад. Тем не менее за него проголосовало 860 участников виртуальной ассамблеи при двух «против» и четырех воздержавшихся. Такая единодушная поддержка может означать, что Демпартия, семь лет назад выразившая Энрико Летте недоверие, созрела для серьезных перемен.

Возглавлять итальянскую Демократическую партию (PD) — дело не из легких. Ее секретари сменяются еще чаще, чем главы правительств. Во всяком случае за время существования PD, образованной в 2007 году путем слияния ряда леводемократических партий, у нее было восемь руководителей.

Неделю назад в отставку подал избранный на этот пост в 2019 году Никола Дзингаретти. «Мне стыдно, что в то время как Италия переживает третью волну пандемии, в PD заняты исключительно дележкой правительственных кресел»,— объяснил он в Facebook свое решение. Речь о перегруппировке мест, сопровождавшей образование правительства Италии под руководством Марио Драги, в котором Демпартия потеряла ряд правительственных постов.

Бывший председатель Демократической партии Италии Никола Дзингаретти Фото: Massimo Paolone / LaPresse / AP

В связи с этим в партии вновь резко обозначились так называемые меньшевистские течения, которые Николе Дзингаретти раньше удавалось сдерживать. Одно из обвинений «меньшевиков» в адрес партийного лидера заключалось в том, что правительственный альянс Демпартии с движением «Пять звезд» (которого, кстати, Дзингаретти не хотел, но заключил, поддавшись аргументам экс-лидера демократов и бывшего премьер-министра Маттео Ренци) вылился в то, что теперь демократы оказались в одном правительстве со своим политическим антагонистом — «Лигой» Маттео Сальвини.

По мнению итальянских экспертов, обострение внутренних разборок наносит колоссальный вред PD, и без того постоянно теряющей свой электорат и к тому же запутавшейся в своей партийной идентификации.

Кстати, по мнению итальянской версии издания Huffington Post, именно в этом состоит стратегия Маттео Ренци — ныне лидера партии «Живая Италия». Ценой развала PD он якобы хотел бы повторить для себя и своей не набирающей пока и 3% голосов партии путь французского президента Эмманюэля Макрона. Роль, сыгранная господином Ренци в ходе недавнего правительственного кризиса, в результате чего Демпартия перестала быть одной из двух правительствообразующих партий, свидетельствует о том, что эта точка зрения небезосновательна.

Однако оказалось, что «несимметричные ответы» научились находить и в PD. По уставу партии для выбора нового секретаря должны быть объявлены праймериз, а затем нужно созвать съезд. И то и другое в условиях пандемии невозможно. И потому было решено, что нового секретаря выберет Ассамблея партии (орган вроде внутреннего парламента PD, насчитывающий порядка 1 тыс. членов партии). В качестве кандидатур «меньшевики» выдвигали целый спектр партийных деятелей, в том числе и двух женщин (одна из них — экс-министр обороны Роберта Пинотти), за отсутствие которых в новом кабинете тоже досталось господину Дзингаретти от его оппонентов. Кроме того, «меньшевики» хотели, чтобы мандат избранного ассамблеей секретаря был ограничен сроком созыва конгресса, который они хотели провести, как только ослабнут пандемические ограничения.

На этом фоне партийцы из «большинства» при одобрении Николы Дзингаретти выдвинули на пост нового секретаря кандидатуру Энрико Летты. И это было предложение, от которого невозможно отказаться.

Бывший премьер Италии, политик демократически-христианского толка, стоявший у истоков формирования PD, человек, имеющий безупречную партийную, научную и личную репутацию, а также прекрасные связи в международном и, в частности, европейском истеблишменте,— против такой кандидатуры не нашлось аргументов даже у тех, кто ратовал за партию с женским лицом.

Одновременно с этим стало ясно, что предложить Энрико Летте роль «временщика» с ограниченным мандатом просто невозможно, и его руководство партией будет полномочным и безусловным.

Напомним, что в 2014 году тогдашний секретарь Демпартии Маттео Ренци со словами «Будь спокоен, Энрико», нажав на партийные рычаги, вынудил господина Летту уйти с поста премьер-министра и занял его сам. Болезненно воспринявший произошедшее Энрико Летта отказался от депутатского мандата, не стал продлевать партбилет (возобновив членство в PD, только когда ее возглавил Никола Дзингаретти), покончил с политической деятельностью и даже уехал из страны. Предложение возглавить партию, чье руководство семь лет назад высказало ему недоверие, пришлось направлять в Париж, где Энрико Летта преподавал в Институте политических наук (Sciences Po).

«Я не расстался бы со своей прежней жизнью, если бы не был уверен, что Демократическая партия может победить на (парламентских.— “Ъ”) выборах» — так обозначил Энрико Летта свои амбиции, обращаясь в воскресенье к ассамблее с программной речью.

Собрание проходило при помощи программы Zoom и транслировалось онлайн.

Надо сказать, что тактика партии последних лет исходила из того, что выборы (речь пока шла о внеочередных) неминуемо выиграют правые. Эту перспективу подтверждают и соцопросы, согласно которым, по состоянию на 8 марта, за «Лигу» проголосовало бы 23,5% избирателей, тогда как за Демпартию — 16,6%.

«Демпартия побеждала только тогда, когда создавала крепкие коалиции»,— продолжал Энрико Летта, по словам которого PD необходимо сначала преобразоваться и справиться с проблемой внутренних течений, и затем сформировать сплоченный левоцентристский блок. Новый секретарь Демпартии считает вполне возможным включение в этот блок и движения «Пять звезд». Первые шаги, предпринятые в этом направлении Николой Дзингаретти, тоже вызывали большое недовольство во внутрипартийных течениях и критику со стороны Маттео Ренци. Имя лидера «Живой Италии» в речи не упоминалось, но учитывая все обстоятельства, вряд ли его партия сможет войти в левоцентристскую коалицию, о которой говорил Энрико Летта.

По стилю программное выступление нового лидера демократов больше напоминало речь государственного, а не партийного деятеля.

Значительная часть выступления была посвящена задачам и перспективам страны — борьбе с пандемией, экологии, экономике, культуре, парламентской демократии, Европе и так далее. «Правительство Драги — это наше правительство»,— подтвердил Энрико Летта место PD в нынешней коалиции.

СМИ уже сравнивают 73-летнего Марио Драги и 54-летнего Летту в том смысле, что оба были призваны из-за пределов реальной политики: первый, чтобы спасать Италию, а второй — Демпартию. Не все в стране верят, что миссия Энрико Летты по перестройке партии выполнима. «Вам нужен не новый секретарь, а новая партия»,— признал он, выступая перед ассамблеей. Но большинство политологов соглашаются: для PD это последний шанс покончить с внутренними распрями и обрести собственную идентификацию.

Елена Пушкарская, Рим