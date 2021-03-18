Искусственная слезная железа начала плакать

Сперва ученым требовался почти целый день, чтобы заставить клетки плакать. Помучившись некоторое время, они сократили срок до получаса — и пусть это все равно немало, но уже выглядит как нечто похожее на естественный процесс.

Клеточная культура, способная источать слезы,— трехмерная сборка, представляющая собой миниатюрную версию слезной железы. Органоид собран исследователями из Университетского медицинского центра Утрехта (Нидерланды) в первую очередь для того, чтобы помогать больным с синдромом Шегрена — аутоиммунного заболевания, при котором возникает явление «сухого глаза».

Дело в том, что помимо наглядного свидетельства каких-либо эмоций слезы (а значит, и слезные железы) нужны для того, чтобы смазывать глаз и защищать его от внешних воздействий. «Сухой глаз» болезненный, выглядит воспаленным и легко пропускает в организм инфекционных агентов разного рода.

Собственно говоря, начало работе Ханс Клевер из Утрехта положил, когда решил поближе познакомиться с процессом производства слез. Довольно быстро ему удалось найти способ выращивать специальные клетки, полные слез.

Следом ожидаются органоиды из клеток печени, клеток рака шейки матки и клеток ядовитой железы змеи — непонятно пока какой.

Слезная железа — очень непростой объект для создания органоида. Из нее затруднительно взять биопсию, то есть кусочек: железа находится выше каждого из двух глазных яблок, за костью глазницы. Даже если и удается извлечь материал, он получается крайне скудным. Но Хансу Клеверу не привыкать — и он добыл культивируемые клетки из слезных желез мыши и человека. Чтобы заставить органоид плакать, на него действовали разными веществами, в том числе и норэпинефрином, медиатором, который передает сигналы к разного рода железам. Голландцы ожидают большого внимания к своей слезной работе и ожидают запросов от них. А тем временем выяснили, что за слезы отвечает участок гена, который называется Pax6, а еще он отвечает в числе прочего за развитие глаза.

Подобные органоиды, ведущие свое происхождение от человеческих клеток, будут особенно полезны в онкологической практике — для пересадки поврежденного или больного органа. Помимо слезной железы группа Клевера создала и слюнную: она ждет клинических испытаний в среде людей с «сухим ртом» — заболеванием, при котором есть сложности с пережевыванием пищи и ее вкусом, а также вызывающим кариес.

Опыт с двумя железами, вероятно, поможет ученым продолжать разработку новых типов желез для человека.

По материалам статьи https://www.nature.com/articles/d41586-021-00681-0

Виталий Логофет