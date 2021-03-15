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Жителя Шахт осудили за покушение на убийство девочки-подростка

Батайский районный суд вынес приговор Юрию Фролову, обвиняемому в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) девочки-подростка, которая не хотела продолжать с ним встречаться. Мужчине назначили 6,5 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установил суд, в сентябре 2020 года в квартире в Шахтах между Фроловым и девочкой произошел конфликт на почве ревности. Потерпевшая не желала больше продолжать отношения с Фроловым. Во время ссоры обвиняемый нанес девочке множественные удары кухонным ножом и скрылся с места преступления. В суде он признал себя виновным и раскаялся.

Наталья Шинкарева


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